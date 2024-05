Gilberto Gil anuncia retorno a Curitiba em novembro com turnê inédita

Os curitibanos estão para viver uma noite histórica e única ao lado de Gilberto Gil. O baiano retorna a Curitiba, no dia 09 de novembro, com a turnê inédita “Gilberto Gil – Amor Azul”, em que o público poderá acompanhar e vivenciar Gil, em uma forma jamais vista. O show acontece no palco do Teatro Positivo e os ingressos estarão à venda, pelo Disk Ingressos, a partir de R$ 60.

Clientes Clube Cult contarão com pré-venda exclusiva de sábado (18), a partir das 10h, até terça, 21 de maio, às 09h59. Para o público geral, as vendas começam no dia 21 de maio, às 10h. O show na capital tem produção da CULT! Produções.

Aos 81 anos, Gilberto Gil começa a se preparar para as suas últimas apresentações da carreira e, assim, vem pensando em algo especial para os seus fãs que o acompanham por gerações. O show “Gilberto Gil – Amor Azul” que chega a Curitiba será acompanhado de uma orquestra que será regida pelo maestro italiano Aldo Brizzi. A orquestra conta com o apoio artístico da Associação Musical ALEGRO, instituição curitibana de educação musical cujas atividades se concentram principalmente em crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social.

O espetáculo é uma ópera que trata do amor entre o deus hindu Krishna e a mortal Radha. Serão apresentadas 47 músicas inéditas, compostas por Gil e pelo maestro italiano Aldo Brizzi, que celebram a persistência do amor e as diferentes expressões que dele provêm. Cerca de 160 músicos e artistas estarão ao lado de Gil no palco, interpretando o encontro dos ritmos brasileiro e indiano com o liricismo da música clássica.

A turnê “Gilberto Gil – Amor Azul” estreou em dezembro de 2023, em Paris. Foram três apresentações lotadas, exibidas cinco vezes na televisão francesa e aplaudida em pé cada noite. Público e crítica destacaram a ópera como um “triunfo”, “uma criação original” e “uma festa prodigiosa”, sendo o ápice de uma carreira tão celebrada como a de Gil. No Brasil a turnê percorrerá poucas cidades brasileiras e já tem shows marcados em Belém, Salvador e São Paulo, onde se apresentará na icônica Sala São Paulo.

Serviço

Gilberto Gil em Curitiba

Quando: 09 de novembro de 2024 (sábado)

Onde: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horário: show às 21h

Ingressos: os ingressos variam de R$ 60,00 a R$ 2.000,00, de acordo com o setor e modalidade escolhidos

Vendas: Disk Ingressos (diskingressos.com.br)

PRÉ-VENDA CLUBE CULT: de sábado, 18 de maio, às 10h, até terça-feira, 21 de maio, às 09h59

VENDA GERAL: terça-feira, 21 de maio, às 10h

Pontos de Vendas:

Shopping Mueller: de segunda a sexta, das 10h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h

Teatro Positivo: de segunda a sexta, das 11h às 15h e das 16h10 às 20h. Sábado das 17h às 21h. Domingo somente em dias de espetáculos

Teatro Fernanda Montenegro: de segunda a sexta, das 10h às 14h e das 15h10 às 18h. Sábado das 12h às 16h e das 17h10 às 20h

Call-center:

(41) 3315-0808 – de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h

Classificação: Livre

Realização: Cult! Produções

