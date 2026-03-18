Gastronomix 2026: conheça os pratos e chefs participantes

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 18/03/26 13h45
Foto: Lina Sumizono / divulgação.

O Gastronomix acontece só nos dias 11 e 12 de abril, mas a Tribuna do Paraná teve acesso ao cardápio com os principais pratos que vão alimentar o corpo e a alma dos entusiastas da gastronomia em Curitiba.

O evento que reúne música e comida boa está cheio de pratos elaborados por grandes chefs de várias regiões do país. Afinal, gastronomia também é arte e tem tudo a ver com o Festival de Curitiba. Confira a seguir o menu completo:

Pratos Principais e Entradas

Chef Pedro Coronha (Koral Restaurant)

Foto: divulgação.
  • Atum Mediterrâneo (com stracciatella, tomate assado, pistache e crocante de focaccia).
  • Fried Rice de Brisket (com kewpie e chilli crunch).

Chef Niva (Restaurante Fogo & Mar)

Paella de Frutos do Mar. Foto: Fogo&Mar / divulgação.
  • Paella de Frutos do Mar.
  • Paella de Cordeiro.

Chef Carlos Kristensen (Hashi / UM)

Costela 12 horas. Foto: divulgação.
  • Ceviche Thai (peixe branco, manga, coentro, limão, cebola roxa, gengibre e prik nam plá).
  • Costela 12 horas (prensada e assada lentamente, com moranga, couve fresca à vinagrete e picles de abóbora).

Chef Vitor Generoso (Divina Gula / Toá Rooftop)

Foto: divulgação.
  • Sandubinha de Salmão com Camarões Salteados (maionese de limão e sriracha, macaxeira palha com páprica no pão brioche).
  • Carne de Sol com Mousseline de Inhame (cebola, milho, tomate, abobrinha fresca e banana da terra frita).

Chef Jonathan Laverde (Wolfs Burger)

Shawarma com Smashburger. Foto: Lina Sumizono / divulgação.
  • Guioza de Smashburger (com molho ponzu cítrico e chimichurri fresco).
  • Shawarma Recheado com Smashburger (com salada, hommus e maionese de alho).

Chefs Vitor Verona e Felipe Machoski (Officina Resto Bar / Neko Asian Bar)

Corn Dog. Foto: Lina Sumizono / divulgação.
  • Bao de Bulgogi com Cheddar Gochujang (pão no vapor com costela prensada).
  • Corn Dog (com kewpie e molho tonkatsu).

Chef Ivan Lopes (Coin / Uva & Alma)

Taquinhos de Camarão. Foto: Lina Sumizono / divulgação.
  • Taquinhos de Camarão (com guacamole e ovas).
  • Arroz de Pato (com castanha de caju, aioli de salsinha e batata palha).

Chef Massimiliano Morabito (Osteria Capitolina)

Sedanini com molho de cogumelos. Foto: Lina Sumizono / divulgação.
  • Cappelletti Artesanal com Molho Bolonhesa.
  • Sedanini com Molho e Cogumelos.

Chef Bibi Cini (Eat Kitchen Lab)

Coxinha de Caju. Foto: Lina Sumizono / divulgação.
  • Coxinha de Caju (croquete de batata-salsa e jaca com kimchi de caju fermentado).
  • Assado de Domingo (frango no próprio molho, massa na manteiga e limão siciliano, farofa crocante e compota de caqui com maracujá).

Trapiche Pescados Chef Bernardo Fucks e Ale Silveira

Foto: Lina Sumizono / divulgação.
  • Linguiça de Camarão na Brasa (com polenta branca e repolho tostado).
  • Rigatoni com Ragu de Polvo (e crumble de bottarga).

Chef Guilherme Guzela

Salada de Arroz Multigrãos com Salmão. Foto: Lina Sumizono / divulgação.
  • Sanduíche de Porchetta na Focaccia (com vinagrete e aioli de alho defumado).
  • Salada de Arroz Multigrãos com Salmão (assado com citronette de laranja).

Mornings (Opções Veganas) Chef Daniel Sandes

Croquete Al Mare. Foto: Lina Sumizono / divulgação.
  • Croquete Al Mare (com batatas ao murro e molho tártaro).
  • Rigatoni ao molho de castanha de cajú e cogumelos grelhados.

Buffet Brigadeiro (Menu Kids)

Mini nhoque com molho de tomate, bolonhesa, branco ou manteiga. Foto: divulgação.
  • Mini Nhoque (molho bolonhesa e branco).
  • Mini Hamburguinho com batata frita.

Doces e Sobremesas

Chef Gustavo Lorenzon (Pastry Lab)

Catarina. Foto: Lina Sumizono / divulgação.
  • Catarina (sucrée de cacau, recheio de gianduia, domo de chocolate belga e amêndoas caramelizadas).
  • Jar Pie Victoria (massa de amêndoas, calda de whisky, massa tipo chiffon e creme de butterscotch).

Chef Simone Carmona (Per Tutti)

Torta Brownie. Foto: Lina Sumizono / divulgação.
  • Torta Brownie (chocolate meio amargo com caramelo, flor de sal e farofa de amendoim).
  • Pavlova de Frutas Vermelhas (com creme de chocolate branco).

Gelatos Borelli

  • Seleção de gelatos artesanais tradicionais.

Bebidas e Experiências

  • Deseo Bar de Drinks: Coquetelaria contemporânea autoral.
  • Miden Zero: Bebidas sem álcool e drinks complexos.
  • Bar de Vinho: Rótulos selecionados.
  • Argenta Café: Cafés especiais.

Serviço

GASTRONOMIX 2026

Datas: 11 e 12 de abril
Horários: Sábado (11) das 11 às 21h e, Domingo (12), das 11h às 18h
Local: Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, 970 – Abranches)
Valor do ingresso: A partir de R$10 (mais taxa)
Valores dos pratos: de R$ 25 a R$ 35

Ingressos pelo www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).
Classificação: Livre

