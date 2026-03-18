Gastronomix 2026: conheça os pratos e chefs participantes

O Gastronomix acontece só nos dias 11 e 12 de abril, mas a Tribuna do Paraná teve acesso ao cardápio com os principais pratos que vão alimentar o corpo e a alma dos entusiastas da gastronomia em Curitiba.
O evento que reúne música e comida boa está cheio de pratos elaborados por grandes chefs de várias regiões do país. Afinal, gastronomia também é arte e tem tudo a ver com o Festival de Curitiba. Confira a seguir o menu completo:
Pratos Principais e Entradas
Chef Pedro Coronha (Koral Restaurant)
- Atum Mediterrâneo (com stracciatella, tomate assado, pistache e crocante de focaccia).
- Fried Rice de Brisket (com kewpie e chilli crunch).
Chef Niva (Restaurante Fogo & Mar)
- Paella de Frutos do Mar.
- Paella de Cordeiro.
Chef Carlos Kristensen (Hashi / UM)
- Ceviche Thai (peixe branco, manga, coentro, limão, cebola roxa, gengibre e prik nam plá).
- Costela 12 horas (prensada e assada lentamente, com moranga, couve fresca à vinagrete e picles de abóbora).
Chef Vitor Generoso (Divina Gula / Toá Rooftop)
- Sandubinha de Salmão com Camarões Salteados (maionese de limão e sriracha, macaxeira palha com páprica no pão brioche).
- Carne de Sol com Mousseline de Inhame (cebola, milho, tomate, abobrinha fresca e banana da terra frita).
Chef Jonathan Laverde (Wolfs Burger)
- Guioza de Smashburger (com molho ponzu cítrico e chimichurri fresco).
- Shawarma Recheado com Smashburger (com salada, hommus e maionese de alho).
Chefs Vitor Verona e Felipe Machoski (Officina Resto Bar / Neko Asian Bar)
- Bao de Bulgogi com Cheddar Gochujang (pão no vapor com costela prensada).
- Corn Dog (com kewpie e molho tonkatsu).
Chef Ivan Lopes (Coin / Uva & Alma)
- Taquinhos de Camarão (com guacamole e ovas).
- Arroz de Pato (com castanha de caju, aioli de salsinha e batata palha).
Chef Massimiliano Morabito (Osteria Capitolina)
- Cappelletti Artesanal com Molho Bolonhesa.
- Sedanini com Molho e Cogumelos.
Chef Bibi Cini (Eat Kitchen Lab)
- Coxinha de Caju (croquete de batata-salsa e jaca com kimchi de caju fermentado).
- Assado de Domingo (frango no próprio molho, massa na manteiga e limão siciliano, farofa crocante e compota de caqui com maracujá).
Trapiche Pescados – Chef Bernardo Fucks e Ale Silveira
- Linguiça de Camarão na Brasa (com polenta branca e repolho tostado).
- Rigatoni com Ragu de Polvo (e crumble de bottarga).
Chef Guilherme Guzela
- Sanduíche de Porchetta na Focaccia (com vinagrete e aioli de alho defumado).
- Salada de Arroz Multigrãos com Salmão (assado com citronette de laranja).
Mornings (Opções Veganas) – Chef Daniel Sandes
- Croquete Al Mare (com batatas ao murro e molho tártaro).
- Rigatoni ao molho de castanha de cajú e cogumelos grelhados.
Buffet Brigadeiro (Menu Kids)
- Mini Nhoque (molho bolonhesa e branco).
- Mini Hamburguinho com batata frita.
Doces e Sobremesas
Chef Gustavo Lorenzon (Pastry Lab)
- Catarina (sucrée de cacau, recheio de gianduia, domo de chocolate belga e amêndoas caramelizadas).
- Jar Pie Victoria (massa de amêndoas, calda de whisky, massa tipo chiffon e creme de butterscotch).
Chef Simone Carmona (Per Tutti)
- Torta Brownie (chocolate meio amargo com caramelo, flor de sal e farofa de amendoim).
- Pavlova de Frutas Vermelhas (com creme de chocolate branco).
Gelatos Borelli
- Seleção de gelatos artesanais tradicionais.
Bebidas e Experiências
- Deseo Bar de Drinks: Coquetelaria contemporânea autoral.
- Miden Zero: Bebidas sem álcool e drinks complexos.
- Bar de Vinho: Rótulos selecionados.
- Argenta Café: Cafés especiais.
Serviço
GASTRONOMIX 2026
Datas: 11 e 12 de abril
Horários: Sábado (11) das 11 às 21h e, Domingo (12), das 11h às 18h
Local: Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, 970 – Abranches)
Valor do ingresso: A partir de R$10 (mais taxa)
Valores dos pratos: de R$ 25 a R$ 35
Ingressos pelo www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).
Classificação: Livre