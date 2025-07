Frevo pernambucano invade Curitiba com oficina gratuita

Já pensou em aprender sobre o frevo? Curitiba vai receber uma oportunidade de ouro nos próximos dias. A Orquestra de Bolso de Pernambuco desembarca na capital paranaense para uma oficina gratuita sobre o frevo e suas infinitas possibilidades criativas.

A oficina acontece já neste final de semana, dias 01 e 02 de agosto, e faz parte da programação das Oficinas Culturais Gratuitas que a Associação Recreativa, Cultural, Assistencial e Educacional Amigos do Garibaldis e Sacis (ARCAEAGS) promove ao longo do ano. E a melhor parte: é de graça! As inscrições estão rolando pelo Instagram do Garibaldis e Sacis – é só acessar o link na bio do perfil.

O grupo nasceu em 2015, lá no Recife, com uma proposta bem interessante: tirar o frevo da “caixinha” do Carnaval e mostrar que essa energia contagiante pode (e deve!) estar presente o ano todo.

Com uma formação compacta e super versátil – reunindo Sax Alto, Sax Tenor, Trompete, Trombone, Tuba, Caixa, Surdo e outros instrumentos – eles conseguem criar uma sonoridade potente e contemporânea, mas sem perder aquela essência tradicional pernambucana que faz o coração bater mais forte.

Nos últimos anos, a Orquestra tem feito um trabalho incrível de expansão do frevo, levando-o para novos territórios sonoros e conquistando públicos diversos. O repertório deles é uma verdadeira viagem musical – além dos frevos tradicionais, eles fazem releituras criativas de artistas como Zé Ramalho, Moraes Moreira, Reginaldo Rossi, Luiz Gonzaga e até dos ícones do manguebeat.

Durante a oficina “Frevo e suas possibilidades”, os participantes vão mergulhar nesse universo através de arranjos de frevos tradicionais e de fácil execução. É uma chance de experimentar as múltiplas possibilidades que esse ritmo oferece.

Ao final da experiência, quem participar terá ampliado seu repertório musical, aprimorado habilidades técnicas e interpretativas, além de desenvolver uma compreensão mais profunda sobre esse fascinante mundo do frevo.

As aulas acontecem na Escola Permanente de Carnaval e Cultura Popular do Garibaldis e Sacis, começando na sexta-feira (01), das 19h às 21h30, e continuando no sábado (02), das 08h30 às 18h.

Vale destacar que essa iniciativa super bacana só é possível graças a uma emenda parlamentar indicada pela deputada federal Gleisi Hoffmann, via Ministério da Cultura (MINC) e Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural.

Serviço

Oficina “Frevo e suas possibilidades”

Dia 01 (sexta-feira) das 19h às 21h30

Dia 02 (sábado) das 08h30 às 18h

Local: Escola Permanente de Carnaval e Cultura Popular Garibaldis e Sacis

Rua Portugal, 24. Bairro São Francisco