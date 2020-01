Um grupo de alpinistas vai garantir a festa de luzes no Réveillon da praia de Caiobá, em Matinhos. Uma equipe de montanhistas instalou os equipamentos da queima de fogos da virada do ano no Morro do Boi.

A queima será à 0h de quarta-feira, 1.° de janeiro. Os alpinistas instalaram aproximadamente uma tonelada e meia de fogos, proporcionando três shows pirotécnicos, com estimativa de 15 minutos. O acionamento será feito de forma remota.

Também em Matinhos haverá queima de fogos na Avenida Atlântica, a avenida beira-mar. Os cruzamentos com as ruas Londrina e Alvorada e e as proximidades com o Morro do Boi será bloqueada até as 15h de quarta-feira. Músicos do Trio Elétrico Tremendão farão a contagem regressiva para a virada de ano. A apresentação da banda está marcada para 22h.

Já em Guaratuba, a queima de fogos será em uma balsa no mar na Praia Central e no Morro do Cristo. O acionamento também será feito de forma remota. A animação será por conta do Trio Elétrico Águia, com início da banda às 22h.

Já em Pontal do Paraná, o show de fogos será no balneário Praia de Leste.