Finalista de reality show, Dacota Monteiro faz espetáculo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A capital paranaense está prestes a vivenciar uma explosão de criatividade e talento com o espetáculo “Gala&Glamour“, estrelado pela sensação Dacota Monteiro. A multiartista e drag queen, que conquistou o público como finalista do reality show “Corrida das Blogueiras”, promete agitar o Teatro Regina Vogue no próximo dia 19 de abril, a partir das 21h.

O show, que mistura humor, stand-up, burlesco e cabaré, é a oportunidade perfeita para os curitibanos mergulharem no universo vibrante e diversificado da cultura drag. Dacota Monteiro, conhecida por sua versatilidade artística, trará para o palco uma performance que combina voguing, canto e dança, prometendo surpreender até mesmo os espectadores mais exigentes.

+ Leia mais Religiões de Matriz Africana podem virar Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba

“Gala&Glamour” não é apenas um espetáculo, mas uma celebração da arte em suas mais variadas formas. A energia contagiante de Dacota promete transformar o Teatro Regina Vogue em um caldeirão de emoções e entretenimento de alta qualidade.

Para os fãs que não querem perder essa experiência única, os ingressos já estão à venda no site do Disk Ingressos. Com preços a partir de R$60, o show está acessível para diversos públicos. E para aqueles que desejam uma noite verdadeiramente inesquecível, há um pacote VIP especial que inclui assento reservado nas primeiras fileiras, foto exclusiva com Dacota Monteiro e card autografado pela artista.

Serviço

Dacota: Gala&Glamour

Data: 19 de abril de 2025

Horário: 21h

Local: Teatro Regina Vogue

Ingressos: A partir de R$60 (à venda no site do Disk Ingressos)

Pacote VIP: Foto com a artista, lugar reservado nas primeiras fileiras e card autografado.