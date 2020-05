O segundo fim de semana de maio está repleto de lives que vão desde músicas infantis ao sertanejo, ainda com presença de grandes nomes dos artistas atuais. Já para esta sexta-feira (08), o destaque vai para Mundo Bita, às 17h, Latino e Banda Eva relembram os sucessos a partir das 19h e Fábio Jr. fecha a noite com as canções românticas, às 21h.

publicidade

VEJA TAMBÉM: Restaurante Madalosso inova e aposta em sistema drive-in

No sábado (09) o rock domina com apresentação do vocalista de Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, às 18h, Marília Mendonça retorna e se apresenta às 20h30.

E, por fim, no dia das mães, o sertanejo domina com apresentações de Michel Teló, Daniel, Zezé Di Camargo & Luciano e Leonardo com seu filho Zé Felipe são alguns nomes que fazem shows no YouTube. Roberto Carlos homenageia o dia especial com live direto para a RPC, às 15h.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (08/05)

17h – Mundo Bita pelo YouTube

19h – Latino pelo YouTube

19h – Roberta Miranda pelo YouTube

20h – Banda Eva pelo YouTube do Multishow

20h – Naiara Azevedo pelo YouTube

20h – Luisa Sonza pelo YouTube

21h30 – Fábio Jr. pelo YouTube

Sábado (09/05)

16h – Dennis DJ pelo YouTube

18h – Dinho Ouro Preto pelo YouTube

20h30 – Marília Mendonça pelo YouTube

21h – Camila Cabello pelo TikTok

Domingo (10/05)

13h – Michel Teló pelo YouTube

13h – Zeca Pagodinho pelo YouTube

14h – Edson & Hudson pelo YouTube

15h – Roberto Carlos em Casa na RPC

15h45 – Daniel pelo YouTube

16h – Vitor Kley pelo YouTube

17h – Jorge Vercillo pelo YouTube

17h – Zé Felipe e Leonardo pelo YouTube

18h – Ivete Sangalo pelo YouTube

18h – João Neto e Frederico pelo YouTube

18h15 – Zezé Di Camargo & Luciano pelo YouTube