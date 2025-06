FIMS 2025: Curitiba recebe a Feira Internacional de música do Sul

Curitiba se prepara para receber a Feira Internacional da Música do Sul (FIMS). O evento, que acontece de 4 a 7 de junho, promete movimentar o cenário cultural da capital paranaense com uma programação diversificada e repleta de atrações.

A FIMS, reconhecida pelo Prêmio Profissionais da Música na categoria de Feiras e Congressos de Música, traz para Curitiba uma abordagem 360º do universo musical. Os participantes terão acesso a painéis, rodadas de negócios, cursos de capacitação e showcases artísticos, culminando em um show especial de Duda Beat.

Um dos destaques do evento são os showcases, que ocorrerão no dia 7 de junho, das 14h30 às 18h30, no Teatro do Memorial de Curitiba. Entre os artistas selecionados, estão nomes como Janine Mathias, do Paraná, uma das maiores referências do samba atual; Peci, cantor curitibano considerado um dos rostos do novo pop independente brasileiro; Jalile, cantora e multi-instrumentista de Porto Alegre; Nalu, artista não-binário de Santa Catarina; e a banda O Hipertrópico, do Paraná, com seu rock tropical.

A seleção dos artistas foi realizada por uma equipe de curadores experientes do mercado musical brasileiro, garantindo a qualidade e diversidade das apresentações. Os escolhidos também participarão de cursos de capacitação artística nos dias 4 e 5 de junho, abordando temas como comunicação, estratégias de lançamento e produção de turnês.

Como grande final, a FIMS Etapa Sul terá um show de encerramento com Duda Beat, no dia 7 de junho, a partir das 20h, no Concept Hall Event Space. A abertura ficará por conta da banda Pitombas do Amor, do Recife, selecionada pela curadoria do evento.

Drops FIMS

O Drops FIMS é a parte da Feira Internacional da Música do Sul que reúne palestras, painéis, workshops e showcases diurnos, e ocorre nos dias 6 e 7 de junho, no Memorial de Curitiba. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Shotgun com valores a partir de R$15 (meia-entrada).

Na programação, abertura com a palestra “As pontes são para serem atravessadas”, com Téo Ruiz, idealizador e diretor geral da FIMS; o talk sobre “Boas Práticas de Distribuição Digital em 2025”, com Leo Morel e Maurício Bussab da A&R at Tratore; os painéis “Quanto custa um show? Um papo sério sobre os custos e a realidade pós-pandêmica que inflacionou o mercado”, com Luciana Simões do Festival BR 135 e Ivanna Tolotti do Tum Festival; “Quem circula, circula: as dificuldades para entrar em circuitos e as dificuldades de se manter neles”, com Kamilla Souza do Festival Saravá e Bea Cyrineo da Casa Natura Musical; e o workshop “Cápsulas de Direito Autoral”, com Danieli Correa, Gerente de Filial na UBC – União Brasileira de Compositores; além de pitchs com artistas selecionados, encontros, reuniões e muito mais.

Confira a programação aberta completa:



Dia 06/06 – Sexta-feira

9h – Chegada dos participantes / Credenciamento.

10h / 11h – Painel de abertura “As pontes são para serem atravessadas” com Téo Ruiz.

11h / 12h – Talk “Boas práticas de distribuição digital em 2025” com Leo Morel e Maurício Bussab.

14h / 15h30 – Painel “Quanto custa um show? Um papo sério sobre os custos e a realidade pós-pandêmica que inflacionou o mercado” com Luciana Simões e Ivanna Tolotti.

15h30 / 16h30 – Workshop “Cápsulas de Direito Autoral” com Danieli Correa

17h / 18h – Painel “Quem circula, circula”: as dificuldades para entrar em circuitos e as dificuldades de se manter neles” com Kamilla Souza e Bea Cyrineo.

18h15 / 19h – Pitchs de artistas selecionados.

19h / 20h15 – Meet-ups e reuniões.

21h30 – Noite CAMALEÃO, shows com Bruna Pena e Tangerim.



Dia 07/06 – Sábado

14h30 / 15h – Nalu

15h10 / 15h40 – Jalile

14h40 / 16h20 – Intervalo AIMEC

16h30 / 17h – Peci

17h50 / 18h20 – Janine

21h / 4h – Festa de Encerramento – Shows com Pitombas de Amor e Duda Beat.



Acompanhe as novidades e mais informações da FIMS – Feira Internacional da Música do Sul – pelo site oficial www.fims.com.br, ou pelas redes sociais oficiais, pelo Instagram @fimsul, pelo TikTok @fimsul, ou pelo Facebook.com/fims. Ingressos para o Drops FIMS Curitiba pelo Shotgun com valores a partir de R$15.

Serviço:

FIMS – Feira Internacional da Música do Sul

Etapa Drop FIMS Curitiba

Data: 4 até 7 de junho

Local: Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Ingressos pelo Shotgun com valores a partir de R$15.

Site oficial: www.fims.com.br

Rede social: Instagram @fimsul | TikTok @fimsul | Facebook.com/fims.

Informações: contato@fims.com.br