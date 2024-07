Fim de semana tem teatro gratuito nas praias do Paraná; veja a programação

Quem está com a criançada no litoral do Paraná, curtindo o sol que voltou a aparecer nesta semana, pode aproveitar para conferir uma programação gratuita de teatro voltada para o público infantil e que vai passar por oito cidades litorâneas até o fim do mês de julho. Nesta sexta-feira (19) e durante o fim de semana, Paranaguá e Pontal do Paraná recebem as peças.

Chamada de “Cultura em Movimento”, a atividade gratuita é uma realização da Agência Canal e faz parte da programação dos Jogos de Aventura e Natureza, da Secretaria Estadual do Esporte. O projeto leva o espetáculo “A Cigarra e a Formiga” em formato de teatro itinerante a oito praias do Paraná. Até o dia 28 de julho Guaratuba, Matinhos, Pontal, Paranaguá, Morretes, Antonina, Praia de Leste e Guaraqueçaba irão receber o projeto.

Para assistir basta ir até o local e garantir um lugar. O espetáculo ainda conta com uma intérprete de Libras, tem a classificação livre e duração de 45 minutos.

Praias do Paraná recebem teatro da fábula Cigarra e a Formiga

O espetáculo apresentado no projeto é a clássica fábula “A Cigarra e a Formiga”, um musical criado por João Fiani que mistura teatro e música ao vivo. A montagem, realizada pela Cia Máscaras de Teatro, é um convite ao mundo lúdico e aborda temas universais como amizade e respeito. Com músicas inspiradas nos menestréis da Idade Média, o espetáculo encanta tanto crianças quanto adultos.

Para mais informações acesse o site da Cultura em Movimento.

Teatro gratuito no litoral do Paraná: programação

19/07 | Paranaguá

18h30: Ginásio Hélio Alves – Estr. das Colônias, 228 – Jardim Esperança

20/07 | Pontal do Paraná 12h: Praça do Caranguejo – Rua Yemanja/sn – Shangri-lá

20/07 | Pontal do Paraná

16h: Centro de Eventos Marisol – Av. Sete de Setembro, 1661

21/07 | Guaratuba 12h: Praia Central, próximo ao letreiro. Avenida Atlântica

25/07 | Paranaguá

18h30: Ginásio Hélio Alves – Estr. das Colônias, 228 – Jardim Esperança

26/07 | Antonina 17h: Escola Municipal do Portinho na quadra de esportes – Rua Escoteiro Milton Oribe, s/nº

27/07 | Guaraqueçaba 15h30: Pista Paulo Benhur – Praça da Bíblia

28/07| Pontal do Paraná 12h: Colégio Estadual Paulo Freire – Av. Padre Joaquim, 59

