Fim de semana tem estreias do Natal de Curitiba; programação

O primeiro fim de semana do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024 traz estreias imperdíveis. No sábado (23), será a primeira apresentação do espetáculo Estrela de Belém, na Floresta Encantada Electrolux, na Escola de Sustentabilidade. No domingo (24), é a vez do tradicional Natal Encantado da Família Madalosso, em Santa Felicidade, com uma programação especial para toda a família.

A programação completa do maior Natal gratuito do Brasil inclui 180 eventos e decoração natalina espalhada por toda a cidade. As celebrações começam já nesta sexta-feira (22), com um espetáculo no Largo da Ordem e a inauguração oficial da iluminação natalina em vários locais da cidade.

Floresta Encantada começa no sábado

A estreia da Floresta Encantada Electrolux acontece neste sábado (23), às 19h30, no Bosque Zaninelli, no Pilarzinho, trazendo brilho, natureza e encanto ao cenário natalino de Curitiba. O espetáculo será encenado sempre no mesmo horário, até a próxima quarta-feira (27).

O local foi decorado com milhares de luzes e nesse ambiente lúdico acontece o espetáculo Estrela de Belém, encenado por 20 atores. A peça, promovida pela Fundação Cultural de Curitiba, é inspirada em poemas de Helena Kolody e Olavo Bilac, conduzindo o público em uma jornada poética e emocionante sobre o nascimento de Jesus.

O espetáculo é narrado sob o brilho de uma estrela luminosa e combina poesia, diálogos e músicas inspiradoras para celebrar o amor, a fé e a humanidade. Momentos marcantes incluem a chegada em uma embarcação dentro do lago do bosque, dos pastores e dos Reis Magos. Eles são guiados pela estrela para homenagear o Menino Jesus na manjedoura com presentes e mensagens de amor e humildade. A encenação alterna introspecção e celebração, criando um ambiente mágico que toca o coração do público.

Com cânticos angelicais e reflexões sobre a essência do amor e da bondade, a peça convida os espectadores a redescobrirem a beleza do Natal como uma época de união, solidariedade e celebração da vida. A Floresta Encantada Electrolux promete transformar o Bosque Zaninelli em um espaço de encantamento e renovação espiritual, celebrando o verdadeiro espírito natalino em meio à natureza e à luz.

Natal no Mercado Capão Raso

A temporada de Natal também começa neste sábado no Mercado Municipal Capão Raso, com a chegada do Papai Noel e Mamãe Noel, que vão receber os curitibinhas na época mais encantadora do ano. Além do bom velhinho, o público poderá conferir oficina de cartinhas de Natal e pinturas de rosto e contação de história com o Grinch.

O Mercado Municipal Capão Raso organizou uma ampla programação natalina para adultos e crianças que vai até 24/12. A agenda inclui oficina de pinheirinhos, gorros e bolachas natalinas, feirinha, ônibus decorado que vai tocar músicas de Natal, apresentações musicais, show de palhaços, dentre outros.

Neste sábado, o encontro com o Papai Noel está marcado para as 14h. Papai e Mamãe Noel vão desembarcar no Mercado Capão Raso acompanhados de um cortejo musical. Mas antes a criançada pode curtir a oficina de cartinhas de Natal e pintura de rosto.

Domingo tem Expresso de Natal no Madalosso

Com estreia neste domingo (24), o Natal Encantado da Família Madalosso chega à sua 5ª edição, transformando o tradicional restaurante em Santa Felicidade em um espetáculo natalino. Até 23 de dezembro O Expresso de Natal tem atrações para todas as idades, desde neve artificial, roda-gigante, montanha-russa, uma tirolesa de 70 metros, além de espaços interativos para fotos e muita diversão.

Na abertura, o Coral do Erastinho, instituição parceira do evento, será o destaque. A entrada é gratuita, mas brinquedos radicais têm custo adicional, com parte da renda destinada ao Hospital Erastinho. A expectativa é de atrair mais de 120 mil visitantes. Além do entretenimento, o evento destaca a inclusão, com recursos como abafadores de som para crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista, assegurando o conforto de todos. As apresentações musicais, com duração de cerca de 30 minutos, completam a programação.

Serviço

Estrela de Belém na Floresta Encantada Electrolux

Espetáculo: de 23 a 27 de novembro, às 19h30

Decoração: até 6 de janeiro, das 10h às 22h

Local: Escola de Sustentabilidade (Rua Victor Benato, 210 – Pilarzinho)



Natal Encantado da Família Madalosso

De 24 de novembro até 23 de dezembro

Local: Restaurante Família Madalosso – Santa Felicidade

De segunda a sexta, das 18h às 23h, sábados das 11h às 23h, e domingos das 11h às 22h

Entrada: Gratuita

Ingressos: Montanha-russa (duas voltas) e Roda-gigante (três minutos) a R$ 15; Tirolesa a R$ 20 (por descida); e o combo dos três brinquedos custa R$40

Confira as atrações do Natal de Curitiba deste sábado (23)

11h – Natal do Mercado Municipal Capão Raso

19h – Decoração de Natal na Rua XV

19h -Decoração de Natal na R. Gen. Mário Tourinho

19h – Árvore de Natal Volvo no Centro Cívico

19h – Decoração Caminho de Luz da Ligga

19h – Decoração de Natal Ademicon no Jardim Botânico

19h30 – Espetáculo – A estrela de Belém na Escola de Sustentabilidade

19h30 – Rua Iluminada Família Moletta. Ingresso a R$ 30 (inteira) e R$15 (meia). Crianças até 5 anos não pagam

Confira as atrações do Natal de Curitiba deste domingo (24)

11h – Natal Verde do Mercado Municipal Capão Raso

19h – Estreia do Natal Encantado da Família Madalosso – Santa Felicidade

19h – Decoração O Boticário na Rua XV

19h – Decoração na R. Gen. Mário Tourinho

19h – Árvore de Natal Volvo no Centro Cívico

19h – Decoração Caminho de Luz da Ligga

19h – Decoração de Natal Ademicon no Jardim Botânico

19h30 – Espetáculo A estrela de Belém na Floresta Encantada Electrolux, na Escola de Sustentabilidade

19h30 – Rua Iluminada Família Moletta. Ingresso a R$ 30 (inteira) e R$15 (meia). Crianças até 5 anos não pagam.