Umas das principais atrações do Natal de Curitiba em 2020, o Caminho de Luz do Parque Barigui, que estreou na noite do dia 27 de novembro, passará contar com agendamento obrigatório pela internet para a visitação. A medida, que vale a partir do próximo domingo (6), promete acabar com as longas filas que têm se formado no entorno do parque antes dos espetáculos do drive-thru natalino. A atração é diária e funciona das 19h às 22h, até 23 de dezembro.

O agendamento on-line pode ser feito já a partir desta sexta-feira (4) na área “Caminho de Luz Condor”, no site do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais. No entanto, nesta sexta-feira e no sábado (5) ainda será possível ir até o Barigui e esperar na fila para entrar no circuito.

Além do Caminho de Luz, o espetáculo drive-thru Experiência de Natal no Parque Náutico, que tem estreia marcada para a próxima quarta-feira (9), no Boqueirão, também já está com reserva on-line aberta no site do Natal.

Caminho de Luz. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Agendamento

No momento do agendamento pela internet, o visitante terá que preencher dados como nome completo, RG, email, telefone e placa do automóvel e depois, escolher o dia e o horário de chegada ao espetáculo, antes de confirmar com o “aceite”. São três horários diários: 19h -19h45, 20h – 20h45 e 21h – 21h30. Depois disto, um e-mail de confirmação da reserva será enviado para a pessoa.

Para facilitar a conferência e agilizar a liberação dos carros na entrada dos circuitos natalinos, a organização do evento pede, que no momento da chegada, o público apresente uma cópia impressa ou a tela do smartphone com a confirmação enviada por e-mail. Haverá ainda um check-in de conferência de placas feito por equipes da organização antes da entrada dos circuitos.

O público ainda deve ficar atento a data e horário da sessão escolhida, pois não haverá tolerância para atrasos devido à dinâmicas das atrações. Também não será possível trocar o veículo, já que o check-in também é feito pela placa informada no cadastro.

Estações

O espetáculo natalino drive-thru no Parque Barigui, que tem patrocínio da Rede Condor, começa no Portal de Acesso, com entrada pela BR-277 e segue por um circuito de 1,4 km, até a Rua Cândido Hartmann. A capacidade por dia da atração é de 1.500 carros.

Durante o percurso, várias atrações poderão ser acompanhas de carro, a uma velocidade máxima de 10 km/h e áudio sintonizado por rádio (FM 88,1) ou baixado no WhatsApp, como o Grande Coral de Anjos e Homens (virtual), banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria, Maria Visita Isabel Sua Prima (Magnificat) e Santo Presépio.

Segundo a prefeitura, O Caminho de Luz Condor no Barigui foi concebido para seguir todos protocolos sanitários do município para evitar aglomerações e contágios de covid-19, com distanciamento social e controles de público e fluxo. Além disso, o espetáculo poderá ser acompanhado de casa pelas redes sociais da Prefeitura de Curitiba.