A diversão está garantida nesta quarta-feira (25) com Bater ou Correr, filme estrelado por Jackie Chan, que será exibido na Sessão da Tarde, às 15h. À noite a família toda poderá acompanhar a história de Rei Arthur, no Cinema Especial. Já na rede Telecine, a versão mais leve de Deadpool será exibida no Premium, às 16h.

Neste mês, a Netflix estreou a produção interativa do desenho Carmen Sandiego, intitulado em Roubar ou Não, Eis a Questão, a criançada terá a opção de escolher as ações da personagem.

Bater ou Correr

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Em 1800, uma princesa é sequestrada na cidade proibida na China e levada até o Velho Oeste americano. Na tentativa de salvá-la parte Chon Wang, que se depara com uma cultura completamente diferente da sua. Ao ser atacado por cowboys armados, Wang responde com acrobáticos golpes de kung fu que deixam os americanos de cabelo em pé.

Rei Arthur – A Lenda da Espada

TV Globo, Cinema Especial, às 23h

Arthur é um jovem das ruas que controla os becos de Londonium e desconhece sua predestinação, até o momento em que entra em contato pela primeira vez com a Excalibur. Desafiado pela espada, ele precisa tomar difíceis decisões, enfrentar seus demônios e aprender a dominar o poder que possui para conseguir, enfim, unir seu povo e partir para a luta contra o tirano Vortigern, que destruiu sua família.

Carmen Sandiego: Roubar ou Não, Eis a Questão

Netflix

Nesta aventura interativa, é o público que ajuda Carmen a salvar Ivy e Zack após serem capturados pela V.I.L.E. durante um roubo em Xangai.

Ilha dos Dinossauros

Amazon Prime Video

As férias de um garoto se transformam na aventura de sua vida quando ele se encontra em um mundo cheio de navios fantasmas, criaturas pré-históricas e um amor do passado. Juntos, eles embarcam em uma viagem que mudará a vida de ambos para sempre.

Branca de Neve e o Caçador

Globoplay

A Rainha Ravenna quer destruir a Branca de Neve, que é mais bonita do que ela. A rainha contrata um caçador, mas tudo começa a dar errado quando ele ajuda a princesa.

Programação Telecine

TC Pipoca

08h20 – Zé Colmeia: O Filme

TC Cult

10h45 – Duelo de Titãs (1959)

TC Touch

11h40 – As Aventuras de Pi

TC Action

14h15 – Dragonball Evolution

TC Premium

16h00 – Era uma Vez um Deadpool

TC Fun

22h – Moana: Um Mar de Aventuras