Domingo (10) é o Dia das Mães e nada mais gostoso que assistir a um bom filme ou maratonar uma série ao lado dela. Claro, para quem mora com a matriarca, sem esquecer de todos os cuidados deste período de isolamento social. E para garantir a diversão neste domingo em família, a Tribuna separou uma lista com os melhores filmes e séries disponíveis no Amazon Prime Video, Netflix, Globoplay e na TV Globo, que trazem histórias incríveis de mães. E ainda tem o especial Roberto Carlos em Casa, que será exibido na RPC, às 15h. Confira e divirta-se!

Amazon Prime Video

The Goldbergs – Antes de existirem blogs sobre criação de filhos, houve uma época mais simples chamada anos 80. Para Adam, um geniozinho da informática de 11 anos, foram seus anos de glória, encarados com uma câmera de vídeo, capturando toda a loucura. Os Goldberg formam uma família adorável, só que com muita gritaria.

The Goldbergs. Foto: Divulgação

Maria, Mãe do Filho de Deus – Um padre de uma pequena paróquia do interior do Brasil conta para uma menina a maior história da humanidade pela primeira vez do ponto de vista da Mãe de Jesus.

Maria – Mãe do Filho de Deus. Foto: Divulgação

Tully – Uma mãe sobrecarregada e à beira de exaustão decide aceitar um extravagante presente: uma babá para sua terceira criança.

Netflix

Como Nossos Pais – Ela consegue lidar com as duas filhas, um marido ausente e uma carreira que não queria ter. Mas tudo muda quando a mãe da faz uma revelação bombástica.

Dumplin’– Determinada a desafiar os padrões impostos pela sociedade, a adolescente Willowdean Dickson se inscreve no concurso de beleza organizado por sua mãe, uma ex-miss.

Mãe e Muito Mais – Três grandes amigas que se sentem abandonadas no Dia das Mães viajam até Nova York para surpreender os seus filhos adultos.

Globoplay

Doce de Mãe – Dona Picucha é uma senhora amorosa, especial e sábia, mas que, mesmo com boas intenções, vive se metendo em confusão. Fernanda Montenegro ganhou o Emmy Internacional pelo papel.

Doce de Mãe. Foto: Divulgação/Globo

As Mães – Duas mães de primeira viagem se conhecem na maternidade antes de darem à luz. Apesar das diferenças, elas resolvem morar juntas para se ajudar na criação dos bebês.

As Mães. Foto: Divulgação

Minha Mãe é uma Peça – Dona Hermínia é uma mãe dedicada, mas os filhos a consideram chata. Desprezada, ela decide passar um tempo na casa de sua tia para desabafar e relembrar o passado. No Globoplay você pode conferir os dois primeiros filmes!

TV Globo

Fala Sério, Mãe. NaTemperatura Máxima, às 13h30 – Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções. Por outro lado, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe.

Roberto Carlos em Casa, às 15h – Para celebrar o Dia das Mães, a Globo convida Roberto Carlos para uma apresentação inédita, emocionante e ao vivo, diretamente de sua casa.

Roberto Carlos. Foto: Fabio Rocha/Globo