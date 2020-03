A diversão tá garantida neste sábado (21) com o sucesso nacional Os Farofeiros, no Telecine Fun, às 22h; a estreia da Netflix Carta ao Rei, série que mostra a aventura de um garoto que recebe a missão de um rei; e Seal Team – Soldado de Elite, lançado no Globoplay, trama que traz a história de um grupo de militares que recebem as missões mais perigosas com objetivo de garantir a segurança nacional.

publicidade

Altas Expectativas

TV Globo, Supercine, à 00h30.

Décio, um treinador que trabalha no Jockey Club Brasileiro, se apaixona à primeira vista por Lena, uma jovem que recebeu como herança um empreendimento endividado no clube. Tímido, ele não tem coragem de se declarar, mas acaba sendo convencido por amigos a se aproximar pelo humor, fazendo a melancólica moça aprender a sorrir.

+ Coronavírus: Para entreter quem vai ficar em casa, canais de TV paga liberam sinal para todos os assinantes

Midsommar – O Mal Não Espera a Noite

Amazon Prime Video

Um casal viaja para a Suécia para visitar o famoso festival de meados de verão da cidade natal. O que começa como um retiro idílico rapidamente se transforma em uma competição cada vez mais violenta e bizarra nas mãos de um culto pagão.

Carta ao Rei

Netflix

Nesta fascinante série de fantasia, o destino de um reino está nas mãos de um garoto que tem a missão de entregar uma mensagem secreta.

Seal Team – Soldado de Elite

Globoplay

Os militares da elite da marinha dos Estados Unidos treinam, planejam e executam as missões mais perigosas ao redor do mundo para preservar a segurança do país.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Action

09h05 – Círculo de Fogo

TC Touch

11h35 – A Primeira Vez

TC Cult

13h25 – Uma Aventura na África

TC Pipoca

16h10 – Homem-Aranha de Volta ao Lar

TC Premium

19h50 – Jumanji: Bem Vindo à Selva

TC Fun

22h – Os Farofeiros