Neste sábado (4), a diversão está garantida com a estreia de StarBeam, série infantil que chegou na Netflix na última sexta-feira (3). Pra quem gosta de filmes de muita ação e lutas marciais, O Reino Proibido está disponível no Amazon Prime Video. O drama brasileiro com a presença de grandes nomes da música sertaneja, Coração de Cowboy, será exibido às 17h50 no Telecine Touch.

StarBeam

Netflix

Uma garota com superpoderes, o amigo geek e uma gaivota protegem sua cidade à beira-mar.

StarBeam. Imagem: Divulgação/Netflix

O Reino Proibido

Amazon Prime Video

Jason Tripitikas é um garoto de 17 anos que é fanático por artes marciais. Ele regularmente sonha com o Rei Macaco, um mestre na arte do kung fu, e frequenta uma loja de penhores em Chinatown, gerenciada por Old Hop, à procura de filmes de luta baratos. Um dia ele encontra, no fundo da loja, um cajado-bo com mais de um metro e um macaco gravado, exatamente igual ao usado pelo Rei Macaco em seus sonhos. Old Hop lhe diz que o cajado está na loja desde que seu avô a abriu e que um homem deveria vir comprá-lo para devolvê-lo ao seu dono, o que nunca aconteceu. Posteriormente Jason é obrigado por uma gangue de rua a invadir com eles a loja de Old Hop, no intuito de assaltá-la. Porém antes de ser imobilizado Old Hop empurra o cajado-bo a Jason, pedindo que ele o devolva ao seu verdadeiro dono. Jason consegue fugir do local, mas cai do telhado e fica inconsciente. Ao acordar ele se vê em uma vila na antiga China, juntamente com o cajado-bo.

Inspetor Bugiganga

Globoplay

Com a sobrinha Penny e o seu cão Cérebro, o Inspetor Bugiganga volta ao trabalho para combater o Dr. Garra que continua disposto a dominar o mundo.

Inspetor Bugiganga. Imagem: Divulgação

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Fun

09h30 – Um Hotel Bom pra Cachorro

TC Cult

11h10 – O Mensageiro Trapalhão

TC Pipoca

14h45 – Dragonball Evolution

TC Action

17h40 – O Último Caçador de Bruxas

TC Touch

17h50 – Coração de Cowboy

TC Premium

22h00 – John Wick: Um Novo Dia para Matar