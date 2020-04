E no primeiro domingo de abril tem novidade na TV Globo. O canal carioca estreia às 15h25 “Campeões de Bilheteria”, sessão que vai contar com os filmes de grandes sucessos dos cinemas. E, pra abrir com chave de ouro, O Homem de Aço é a escolha da vez. O reality culinário da Netflix Mandou Bem e a versão indiana de uns dos grandes sucessos de comédia e ação chinesa disponível no Amazon Prime Video, Kung Fu Dhamaka são os grandes destaques do dia.

publicidade

As Tartarugas Ninjas

TV Globo, Temperatura Máxima, às 13h50

Afetados por uma substância radioativa, um grupo de tartarugas cresce anormalmente, ganha força e conhecimento. Vivendo nos esgotos de Manhattan e treinados na arte de kung-fu, Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, junto com seu sensei, Mestre Splinter, têm que enfrentar o mal que habita cidade.

O Homem de Aço

TV Globo, Campeões de Bilheteria, às 15h25

Nascido em Krypton, o pequeno Kal-El viveu pouco tempo em seu planeta natal. Percebendo que o planeta estava prestes a entrar em colapso, seu pai o envia ainda bebê em uma nave espacial rumo ao planeta Terra, levando com ele importantes informações de seu povo. Contrariado com tal atitude, o general Zod tenta impedir a iniciativa e acaba preso. Já em seu novo lar, a criança foi criada por Jonathan e Martha Kent, que passaram a chamá-lo de Clark. O tempo passa, seus poderes vão aparecendo e se tornando, de certa forma, um problema, pois evidenciam que ele não é um ser humano. Já adulto, Clark se vê obrigado a buscar um certo isolamento porque não consegue resistir aos salvamentos das pessoas e sempre precisa sumir do mapa para não criar problemas para seus pais. Mas o terrível Zod conseguiu se libertar e descobriu seu paradeiro. Agora, a humanidade corre perigo e talvez tenha chegado a hora das pessoas conhecerem aqueles que passarão a chama de o Super-Homem.

Chappie

TV Globo, Domingo Maior, às 23h20

Em um futuro próximo, a África do Sul decidiu substituir os seus policiais humanos por uma frota de robôs ultra resistentes e dotados de inteligência artificial. O criador destes modelos, o brilhante cientista Deon, sonha em embutir emoções nos robôs, mas a diretora da empresa de segurança desaprova a ideia. Um dia, ele rouba um modelo defeituoso e faz experiências nele, até conseguir criar Chappie, um robô capaz de pensar e aprender por conta própria. Mas Chappie é roubado por um grupo de ladrões que precisa da ajuda para um assalto a banco. Quando Vincent, um engenheiro rival de Deon, decide sabotar as experiências do colega de trabalho, a segurança do país e o futuro de Chappie correm riscos.

Mandou Bem

Netflix

Com os apresentadores mais queridos e a bagunça mais gostosa, Mandou Bem está de volta. Prepare-se: aqui qualquer um – qualquer um mesmo – pode vencer na cozinha.

Cena da série “Mandou Bem”. Foto: Divulgação/Netflix

Kung Fu Dhamaka

Amazon Prime Video

A animação é uma adaptação indiana do sucesso Kung Fu China. Uma ótima pedida para quem gosta do esporte e procura uma boa animação.

Cena do filme “Kung Fu Dhamaka”. Imagem: Divulgação

O Reino Gelado: Fogo e Gelo

Globoplay

Após derrotarem o rei e a rainha da neve, os irmãos Kai e Gerda decidem encontrar seus pais. Nessa missão, eles serão acompanhados por um fã que deseja se tornar um aventureiro.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Fun

09h30 – O Guia do Mochileiro das Galáxias

TC Premium

10h40 – O Pequeno Spirou

TC Pipoca

11h30 – Star Wars: Os Últimos Jedi

TC Touch

14h15 – Recém-Formada

TC Cult

15h50 – De Volta para o Futuro

TC Action

18h05 – O Inferno de Dante