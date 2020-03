Esta sexta-feira (27) promete ser um dia educativo e cheio de diversão. O destaque do dia vai para o filme da Sessão da Tarde, Gigantes de Aço, que será exibido às 15h, na Globo. Outra dica é a série educativa O dia em que Henry encontrou…, boa pedida para quem tem filho pequeno, e o dia fecha com Meu Malvado Favorito 2, às 22h, no Telecine Fun.

Gigantes de Aço

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Em um futuro não muito distante, as lutas de boxe já não são mais travadas entre seres humanos, mas através de robôs enormes, capazes de desferir golpes ultrapotentes no oponente. Neste ambiente, Charlie é um ex-boxeador falido, que se vira com máquinas obsoletas e, quase sempre, perdedoras. Morando de favor com Bailey, filha de seu falecido treinador, ele acaba sendo chamado pela justiça por causa da morte da ex-mulher e a guarda do filho deles. O problema é que Max tem 11 anos e nunca teve contato com o pai. Charlie então prefere que ele fique com a cunhada, mediante o pagamento de uma polpuda “recompensa”. Mas o garoto é muito esperto e, aos poucos, vai conquistando o coração do lutador. Para completar, o menino é uma fera nos videogames e tem chances reais de ajudá-lo a treinar uma nova máquina de combate, mudando para sempre o destino deles. Agora, tudo que eles precisam é começar do zero e ir subindo no ranking para enfrentar o campeão dos campeões.

O Mundo dos Pequeninos

Netflix

Baseado em uma obra literária japonesa. “O Mundo dos Pequeninos” se passa na Tóquio dos dias atuais, e não na Inglaterra da década de 1950, e mostra a aventura da garota Arrietty, de 14 anos, que vive com sua família debaixo do assoalho de uma velha casa. Eles são seres com cerca de 10 cm de altura, e vivem pegando coisas dos outros para sobreviver.

O dia em que Henry encontrou…

Amazon Prime Video

Divertida animação educativa, a série mostra a aventura de Henry quando encontra algo novo, como por exemplo, uma baleia, a lua, um carro. Boa pedida para entreter os filhos com um conteúdo pedagógico.

O Dia em que Henry encontrou… Foto: Divulgação

Space Jam: O Jogo do Século

Globoplay

Mostre a seus filhos os desenhos que marcaram sua infância! O Space Jam: O Jogo do Século é uma ótima pedida. Prestes a serem capturados pelos alienígenas, Pernalonga e sua turma propõem um jogo de basquete em troca da liberdade e contam com um reforço de peso.

Cena do filme “Space Jam”. Foto: Divulgação

