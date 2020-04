A quinta-feira (2) está recheada de atrações para todas as idades. Pra começar, a manhã começa bem nostálgica com a história de Gasparzinho – O Fantasminha Camarada, no Telecine Fun, às 10h10. Depois do almoço, a diversão está garantida na Sessão da Tarde, que traz um dos seus grandes sucessos do canal infantil Gloob: Detetives do Prédio Azul (D.P.A.) – O Filme. Já no Amazon Prime Video, estreiam as três temporadas do clássico DogCat, a aventura de dois irmãos siameses, um é o gato inteligente e ranzinza e o outro um cão idiota e alegre.

Detetives do Prédio Azul (D.P.A.) – O Filme

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Os Detetives do Prédio Azul são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício da destruição. Pippo, Sol e Bento se infiltram na festa de Dona Leocádia, a terrível síndica que é, literalmente, uma bruxa. Lá, eles presenciam um crime “mágico”, que condena o prédio azul a uma demolição de emergência. Para completar, a única testemunha – o quadro falante da Vó Berta – desaparece, e dona Leocádia é enfeitiçada para ficar boazinha. Para resolver esse caso, os detetives vão contar com a ajuda do porteiro Severino, que empresta sua kombi azul novinha para ser a sede de investigação. A aventura fica completa quando Tom, Mila e Capim, fundadores do clubinho original, são trazidos de volta ao Rio de Janeiro para ajudar no caso.

Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais

Netflix

O bairro onde moram o pacato inventor Wallace e seu fiel cão Gromit está em polvorosa com a proximidade do concurso anual de legumes gigantes, organizado pela bela e solteira Lady Tottington. Para proteger as plantações de coelhos famintos, Wallace inventa um equipamento que captura os animais sem machucá-los. O problema é o que fazer com o excesso de coelhos, que não demoram a superpovoar a casa do inventor. A dupla tem ainda de lidar com uma misteriosa fera vegetariana, que está destruindo as plantações à noite. Agora a honra de Wallace está em jogo, pois ele precisa capturá-la antes do arrogante Victor Quartermaine, que está de olho na fortuna de Lady Tottington.

CatDog

Amazon Prime Video

Essa divertida animação chega no Amazon Prime Video. A história de dois irmãos siameses: um Gato inteligente e ranzinza e um Cão idiota e alegre, ambos constituíndo um corpo aonde cada ponta possui uma cabeça e um par de patas. Os dois formam a criatura chamada CatDog!

Cena de “CatDog”. Imagem: Divulgação

Pocahontas

Globoplay

O capitão John Smith parte da Inglaterra em seu navio rumo ao ‘novo mundo’, onde conhece Pocahontas, por quem se apaixona.

Cena do filme “Pocahontas”. Imagem: Divulgação

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Fun

10h10 – Gasparzinho – O Fantasminha Camarada

TC Touch

12h10 – Sem Dormir até o Natal

TC Action

14h35 – O Retorno da Múmia

TC Cult

15h40 – Júlio Cesar

TC Premium

16h00 – Jumanji: Bem-Vindo à Selva

TC Pipoca

19h55 – Liga da Justiça