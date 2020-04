Que tal ensinar a criançada sobre o covid-19, sarampo e dengue tendo o Menino Maluquinho como “professor”? Essa é a proposta de uma cartilha impressa e ilustrada por Ziraldo entregue pelo Sindicato das Escolas Particulares do Paraná (Sinepe/PR) em 12 filiais de uma rede de supermercados de Curitiba.

O material vai como brinde para quem fizer compras no Festval e ensina cuidados básicos recomendados para evitar a proliferação das principais doenças contagiosas no Brasil atualmente. A cartilha também será disponibilizada para pais e alunos de escolas da rede particular de Curitiba.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).