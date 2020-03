Para esta quinta-feira (26), a aventura está garantida com a estreia da terceira temporada da série Raio Negro na Netflix, o quarto filme da sequência Toy Story que está disponível na Amazon Prime Video e o longa do mesmo universo de Transformers, Bumblebee que será exibido no Telecine Pipoca, às 15h30. Confira todos os destaques!

Um Amor Verdadeiro

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Bailey não tem muita sorte no amor. Apaixonada por animais, a professora herdou os cachorros dos seus últimos namorados. Ela só não imaginava que os cachorros revelariam o caminho para o seu grande amor.

Raio Negro: Temporada 3

Netflix

A série em que Cress Williams (Prison Break) dá vida ao primeiro super-herói afro-americano da DC Comics chega à sua terceira temporada.

Toy Story 4

Amazon Prime Video

Woody sempre teve certeza sobre o seu lugar no mundo e que sua prioridade é cuidar de sua criança, seja Andy ou Bonnie. Mas quando Bonnie adiciona um relutante novo brinquedo chamado Garfinho ao seu quarto, uma aventura na estrada ao lado de velhos e novos amigos mostrará a Woody quão grande o mundo pode ser para um brinquedo. Dirigido por Josh Cooley e produzido por Jonas Rivera e Mark Nielsen, “Toy Story 4” da Disney Pixar.

Senninha na Pista Maluca

Globoplay

A cidade do Senninha se transformou em uma pista de corrida com muitos ambientes. A cada episódio, os pilotos correm para lugares exóticos da pista em busca de aventuras.

Seninha na Pista Maluca. Foto: Divulgação

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Fun

10h10 – Batman e Arlequina

TC Premium

12h10 – A Estrela de Belém

TC Pipoca

15h30 – Bumblebee

TC Touch

17h55 – Coração de Cowboy

TC Cult

19h05 – Era uma Vez no Oeste

TC Action

22h00 – Red 2 – Aposentados e ainda mais Perigosos