Em tempos difíceis de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus, surgem dúvidas sobre o que pode ou não fazer durante a quarentena. O Ministério da Saúde esclarece algumas questões básicas sobre o dia a dia, como caminhar na rua, levar o cachorro para passear e etc. Isso desde que você OBRIGATORIAMENTE tome cuidados como levar álcool gel para higienizar as mãos, não leve as mãos ao rosto, evite aglomerações e fique a 2 metros de distância de qualquer pessoa, inclusive pessoas conhecidas. E todas essas saidinhas devem ser breves, rápidas. Afinal, lembre-se, é uma quarentena!

Mas ATENÇÃO – assim mesmo, em letra maiúscula: se você tiver mais de 60 anos, for gestante, estiver em tratamento médico ou tiver alguma doença pré-existente, como diabetes, não saia de casa de jeito nenhum. Este é o público mais suscetível ao coronavírus. Veja as respostas:

1 – Posso passear com meu cachorrinho?

Sim. Mas lembre-se de evitar aglomerações ou locais com um grande fluxo de pessoas. E, claro, não se esqueça de recolher as fezes do seu pet.

“As medidas de distanciamento social não são restritivas. Nós obviamente temos que descer [do prédio] com o animal para fazer suas necessidades. O que nós estamos pedindo é que no momento em que você faça essas saídas, tome o máximo de cuidado para evitar se aglomerar, ficar conversando e se agrupando na rua ou no seu condomínio”, explica o secretário de Vigilância Sanitária, Wanderson Oliveira.

2 – Posso pegar o elevador?

Se puder, opte sempre pela escada. Se não tiver jeito, você pode pegar o elevador, desde que ele não esteja cheio. “Se o elevador tiver quatro ou cinco pessoas, não entre e espere uma próxima oportunidade”, enfatiza o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo. Ah, outra dica: evite se encostar na parede do elevador e não toque no botão pra chamar o elevador – uma opção é usar um palito de dente ou de fósforo e jogá-lo fora. Se não tiver como não apertar o botão, higienize o dedo logo em seguida. Aliás, higienize toda as duas mãos sempre que sair do elevador.

3 – Posso sair para correr ou caminhar?

Sim. Mas fique atento: não fique de forma alguma em locais com aglomeração e seja breve no exercício físico, não estenda por muito tempo o seu período fora de casa. Outro cuidado é ficar a 2 m de distância de qualquer pessoa.

“O mesmo vale para o elevador e a corrida na rua: evite ficar no mesmo ambiente com várias pessoas. São essas ocasiões que podem fazer com que uma caminhada esteja em um caso não recomendado”, alerta o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo.

4 – Ao andar de carro, como devo me comportar?

A recomendação é de dirigir com janelas abertas para aumentar a circulação de ar e evitar o ar-condicionado.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

