A última terça-feira (31) do mês vem recheada de atrações divertidas, principalmente para a criançada. Na TV Globo, às 15h, a Sessão da Tarde exibe Imagine Só, que mostra a aventura de um pai no mundo imaginário da filha. No Amazon Prime Video, o destaque do dia vai para o clássico dos anos 90, As Tartarugas Ninjas e no Telecine, Dragon Ball Super: Broly – O Filme, que promete muita ação, no Pipoca, às 13h55.

publicidade

Imagine Só

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h.

Evan é um executivo financeiro cuja carreira está com sérias dificuldades. Nunca tendo tempo para se dedicar à filha pequena, ele é convidado por ela a entrar em seu mundo imaginário. Livrando-se das amarras da dura realidade que enfrenta, ele acaba encontrando no mundo infantil da filha uma forma de solucionar seus próprios problemas.

Cena do filme “Imagine Só”. Foto: Divulgação

As Aventuras de Arquibaldo

Netflix

Arquibaldo pode até se esquecer de suas tarefas, mas nunca deixa de se divertir. Afinal, a vida é uma grande aventura!

Cena de “As Aventuras de Arquibaldo”. Foto: Divulgação/Netflix

As Tartarugas Ninjas (1990)

Prime Video

Sucesso dos anos 90. Conheça a história de Leonardo, Michaelangelo, Donatello e Rafael, as quatro tartarugas mutantes, que se dedicam a combater o crime em Nova York.

Cena do filme “As Tartarugas Ninjas”. Foto: Divulgação

Guerreiros no Espaço

Globoplay

Um grupo de crianças muito inteligentes é escolhido para o programa de treinamento na NASA. Quando astronautas se veem em apuros no espaço, os pequenos habilidosos decidem ajudar.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Touch

10h20 – Menina dos Olhos

TC Fun

12h50 – Mudança de Hábito 2: Mais Loucuras no Convento

TC Pipoca

13h55 – Dragon Ball Super: Broly – O Filme

TC Cult

18h00 – O Grande Hotel Budapeste

TC Action

19h50 – Missão: Impossível 2

TC Premium

22h00 – Jumanji: Bem-Vindo à Selva