Tom Veiga, conhecido por dar vida ao Louro José, continua recebendo homenagens de familiares, amigos e fãs nesta terça-feira (3). O ator foi encontrado morto no último domingo (1º) em sua casa na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo laudo do IML (Instituto Médico Legal), ele foi vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico provocado por um aneurisma.

Através das redes sociais, Alissa Veiga, filha do eterno parceiro da apresentadora Ana Maria Braga no Programa Mais Você, da Globo, comentou sobre a morte do pai, que aconteceu no mesmo dia do seu aniversário. Ela completou 15 anos. “Eu só queria ter recebido um feliz aniversário”, escreveu Alissa em sua conta no Twitter.

LEIA MAIS – Ana Maria Braga presta homenagem ao amigo Tom Veiga no Mais Você

Tom Veiga foi casado por 14 anos com Alessandra Veiga, com quem teve Alissa e Adrian. Os dois se divorciariam em 2018 e logo em seguida o ator ingressou um relacionamento com a investidora Cybelle Hermínio, de quem havia acabado de se separar em outubro.

Além de Alissa, que é fruto do casamento com Alessandra, Veiga é pai de Adrian, Amanda e Diego. “Tô sem rumo (…) Sem dúvidas o pior dia da minha vida (…) Eu não sei o que eu faço, é uma dor inexplicável”, tuitou a caçula do intérprete.

A morte de Veiga não surpreendeu apenas anônimos, mas famosos também, que se manifestaram por meio das redes sociais, lamentando a morte do intérprete do famoso papagaio. Um dos mais emocionados é André Marques, amigo próximo do ator e o primeiro a chegar à casa do artista no domingo (1º), onde já o encontrou sem vida.

Parceria

Tom Veiga trabalhou no programa por mais de 20 anos interpretando o boneco de um papagaio – o personagem foi idealizado em 1996 pela apresentadora. Na época, ela apresentava o Note e Anote, na Record, e ele era assistente de estúdio do programa.

VIU ESSA? – Globo extingue faixa de séries e antecipa sessão de filmes na madrugada

A parceria profissional entre Veiga e Ana Maria Braga durou 23 anos. Em nota divulgada por sua assessoria de imprensa, Ana Maria afirmou ter perdido um filho. “O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração.”

O velório do artista acontece nesta terça (3), no Rio de Janeiro, restrito a familiares, e o enterro, na quarta (4), em São Paulo.