A chuva e o granizo mudaram os planos dos fãs de rock e a programação do festival musical Rock Drive-in, marcado para acontecer nos dias 26 e 27 de setembro, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O mau tempo do dia 27 acabou provocando o cancelamento do segundo dia de shows com bandas curitibanas. Mas para a alegria do público que curte este clássico gênero musical, o festival está de volta neste sábado (17), no mesmo local e com os shows das atrações que ficaram faltando naquele domingo.

Neste fim de semana, sobem ao palco do Rock Drive-in três bandas da capital. Às 14h, tem rock nacional com a Geração Coca-Cola; às 15h30, flashbacks anos 80 e 90 com a Banda DeLorean e quem fecha a programação, às 17h, é Rogério Cordoni com o seu tributo a Elvis Presley. Os portões do Autocine abrem às 13h e os ingressos adquiridos para a data original continuam valendo.

Para quem ainda não adquiriu seu ingresso, basta acessar o site do Autocine Show, escolher seu lugar e realizar a compra pela internet. No dia do show, você vai até o Autocine Show, com até quatro pessoas em seu veículo, estaciona no lugar escolhido, sintoniza a rádio e curte as apresentações.

Comidas e bebidas

Para consumir alimentos e bebidas ou ir ao banheiro é preciso baixar o aplicativo do Autocine e se inscrever. Os garçons servem os pedidos na janela do carro. Os ingressos custam entre R$ 80 (fila E) e R$ 150 (filas A e B) por carro, e pagando R$ 100 a mais você tem direito a uma pequena área VIP na frente do veículo, com mesa e cadeiras.

Serviço

Festival Rock Drive-in

Data: 17 de outubro

Local: Autocine Show, Rua Pedro Zanetti, 142 – Colombo

Atrações: Geração Coca-Cola, DeLorean e Rogério Cordoni Elvis Tribute.

Ingressos: entre R$ 80 e R$ 150 por carro, e cada um pode levar até quatro pessoas.

Ingressos e informações: no site www.autocineshowoficial.com.br ou pelo WhatsApp (41) 98878-6626 e (41) 99710-5668