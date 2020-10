Os fãs da banda Kiss terão que esperar até 19 de outubro de 2021 para acompanhar o show de despedida da turnê End Of The Road, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Esta é a segunda alteração na data da apresentação por causa do novo coronavírus.

A data inicial era 14 de maio e depois foi transferida para 17 de novembro – como a pandemia ainda segue, o show foi adiado mais uma vez. Os ingressos já comprados seguem válidos para a nova data.

LEIA MAIS – Prefeitura de Curitiba libera teatros, museus, cinemas e eventos pequenos neste sábado

A transferência da data do show foi informada pela Opus Entretenimento, responsável pelo gerenciamento da turnê no Brasil. São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Curitiba seguem com as apresentações mantidas, mas em Brasília (DF) e Uberlândia (MG) os shows foram cancelados.

“Essa será nossa última turnê. Será o maior e mais explosivo show que já fizemos. Pessoas que nos amam, venham nos ver. Se você nunca nos viu, essa é a hora. Será o show”, disse Paul Stanley, o vocalista e guitarrista, em comunicado à imprensa.

Novas datas do show do Kiss no Brasil:

São Paulo – 16 /10/21 ( Allianz Parque)

Ribeirão Preto – 17/10/21 (Arena Eurobike)

Curitiba – 19/10/21 (Pedreira Paulo Leminski)

Porto Alegre – 21/10/21 (Arena do Grêmio)