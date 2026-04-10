Festival reúne gastronomia e dos ritmos latinos em Curitiba

A festa Sangue Latino chega à sua nova edição transformada em festival, reunindo o melhor da música e da gastronomia latina em Curitiba. O evento acontece neste domingo (12/04), das 16h às 21h, no Multi Espaço SFco 179, localizado na Rua São Francisco, 179, no Centro Histórico da capital paranaense.

O Festival Sangue Latino ocupará dois ambientes simultâneos do espaço. No piso superior, a programação musical começa às 16 horas com apresentações da DJ Medusa e das bandas Beat Macumbia e Soul Latino, promovendo uma fusão de músicos e ritmos latino-americanos. Paralelamente, no piso térreo, o DJ HerbJoe comanda o esquenta no jardim, criando uma atmosfera envolvente de música latino-americana do Brasil.

A estrutura do festival inclui área de descanso com mesas e cadeiras, distribuídas entre a cafeteria Royalty e o salão Tijolo. Para atender o público, três bares estarão posicionados estrategicamente nos dois pisos do Multi Espaço SFco 179.

Gastronomia e msons de quatro países latinos

A culinária terá destaque especial no Festival Sangue Latino, com quatro estações gastronômicas coordenadas pela chef Lívia Santin. Os visitantes poderão experimentar pratos típicos do México, Argentina, Venezuela e Brasil, numa verdadeira celebração dos sabores da América Latina.

As bandas Beat Macumbia e Soul Latino apresentarão um repertório latino-caribenho variado, incluindo ritmos como salsa, cumbia, merengue, cha-cha-cha, reggaeton, bachata e pop rock em espanhol.

A atração internacional fica por conta da DJ Medusa, artista argentina em ascensão na cena underground. Conhecida por sua energia contagiante, ela promete uma viagem sonora pela música contemporânea e inovadora da América Latina.

Os ingressos para o Festival Sangue Latino já estão disponíveis pelo Sympla ao valor de 40 reais (lote 2). O evento é classificado para maiores de 18 anos. Mais informações podem ser obtidas pelo site sfco179.com.br ou Instagram @sfco179.