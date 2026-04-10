Curitiba abre licitação para novos terminais Campo Comprido e Centenário

A Prefeitura de Curitiba publicou no dia 30 de março o aviso de licitação para a construção dos novos terminais de ônibus do Campo Comprido e Centenário, que fazem parte do projeto de ampliação do BRT Leste-Oeste. As propostas serão abertas em 1º de julho às 15h01, e vencerá a empresa ou consórcio que apresentar o menor preço para projeto e execução das obras. O financiamento é do governo federal, via PAC da Mobilidade.

O edital está dividido em dois lotes: o Lote A, para o Terminal Campo Comprido, tem valor máximo de R$ 38,3 milhões, e o Lote B, para o Terminal Centenário, tem teto de R$ 29,8 milhões. Os serviços incluem substituição de cobertura, instalação de elevadores, rampas e escadas, painéis solares, cisternas para reúso de água da chuva, climatização, câmeras de monitoramento e bicicletários. O prazo para conclusão do projeto e obra é de dois anos após a contratação.

O Terminal Campo Comprido terá sua área ampliada de 9,1 mil para 10,8 mil metros quadrados, com nova via lenta no sentido bairro-centro, ampliação da galeria subterrânea com novos sanitários e espaços comerciais, e pavimentação em concreto. Já o Terminal Centenário passará de 4,3 mil para 5,3 mil metros quadrados, com capacidade para 15 linhas em vez de 12, nova galeria subterrânea para travessia de pedestres e melhorias no entorno viário.

O BRT Leste-Oeste, financiado com US$ 75 milhões pelo New Development Bank, vai requalificar mais de 20 quilômetros de canaletas exclusivas, reformar 34 estações e cinco terminais, além de construir dois novos. A previsão é reduzir em 23 minutos o trajeto do Ligeirão entre Pinhais e o CIC Norte. A íntegra do edital está disponível no Portal da Transparência de Curitiba e na plataforma e-Compras.