Um festival de rock que vai contar com a presença de seis bandas curitibanas e um DJ deve animar Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, no próximo fim de semana. Mas, como a pandemia do novo coronavírus ainda é uma realidade e as aglomerações seguem proibidas, o evento vai acontecer em um drive-in, formato que teve o seu auge nas décadas de 50 e 60, nos Estados Unidos e que se popularizou no Brasil com o “novo normal”.

O Festival Rock Drive-in será realizado no próximo sábado (26) e domingo (27), no Autocine Show, com a segurança e o conforto oferecidos pelos carros. No sábado, os portões serão abertos às 17h, e quem dá início à programação, às 18h, é o DJ Jeison Sales, com o melhor do rock. Às 18h45, quem sobe ao palco é a banda Dr. Smith, na ativa desde 1989 com o melhor do flashback. Na sequência, às 20h, é a vez de outra banda fundada em 1989 – a autoral, Relespública. E quem fecha a primeira noite é o rock n’ roll de outra banda autoral, o Motorocker.

No domingo o festival começa mais cedo, às 16h, e o DJ Jeison Sales abre a programação às 17h30. Às 18h30 tem o rock nacional da banda Geração Coca-Cola; às 19h45 é a vez da Banda DeLorean, com o melhor dos anos 80 e 90; e o encerramento fica por conta do tributo a Elvis Presley do cantor Rogério Cordoni, que sobe ao palco às 21 horas.

Ingressos, comida e bebida

Para adquirir seus ingressos, basta acessar o site do Autocine Show, escolher seu lugar e realizar a compra pela internet. No dia do show, você vai até o Autocine Show, com até quatro pessoas em seu veículo, estaciona no lugar escolhido, sintoniza a rádio e curte as apresentações.

Já para consumir comida e bebidas e ir ao banheiro é preciso baixar o aplicativo do Autocine e se inscrever. Os garçons servem os pedidos na janela do carro. Os ingressos custam entre R$ 80 (fila E) e R$ 150 (filas A e B) por carro, e pagando R$ 100 a mais você tem direito a uma pequena área VIP na frente do veículo, onde quem veio junto pode permanecer.

Festival Rock Drive-in

Data: 26 e 27 de setembro

Local: Autocine Show, Rua Pedro Zanetti, 142 – Colombo

Atrações: DJ Jeison Sales e as bandas Dr. Smith, Relespública, Motorocker, Geração Coca-Cola, DeLorean e Rogério Cordoni Elvis Tribute.

Ingressos: entre R$ 80 e R$ 150 por carro, e cada um pode levar até quatro pessoas.

Ingressos e informações: no site www.autocineshowoficial.com.br ou pelo WhatsApp (41) 98878-6626 e (41) 99710-5668