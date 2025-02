Festival de Curitiba: comédia de Heloisa Périssé e Marcelo Serrado abre sessão extra

Pela primeira vez em 35 anos de amizade, os renomados atores Heloisa Périssé e Marcelo Serrado dividem o palco na comédia “Avesso do Avesso”, que chega a Curitiba nos dias 5 e 6 de abril. O espetáculo, uma das atrações da Mostra Lucia Camargo do 33º Festival de Curitiba, será apresentado no Teatro Guaíra e acaba de abrir uma sessão extra no sábado (05), às 18 horas.

A peça, dirigida por Marcelo Saback, estreou em Salvador em outubro do ano passado e traz uma série de esquetes que retratam diferentes casais e situações amorosas. Os textos são assinados por Aloisio de Abreu, Tati Bernardo, Claudia Tajes, Regiana Antonini e Gustavo Pinheiro.

Entre as histórias apresentadas, o público poderá acompanhar um casal extremamente esquecido, namorados em busca de reinvenção, uma situação improvável de redescoberta, uma mulher aparentemente submissa, uma separação com disputa por filhos, cachorro e amigos e um encontro inesperado em um consultório.

Heloisa Périssé conta como surgiu a ideia da peça. “Estávamos fazendo um programa juntos do Multishow, chamado ‘Tem que Suar’. Entre um intervalo e outro da gravação, a gente falava sobre fazer uma peça. Eu e Marcelo já nos conhecemos há uns 35 anos, mas nunca tínhamos trabalhado juntos no teatro”, revela.

Marcelo Serrado complementa a amiga. “As histórias falam de temas que todo mundo vai se identificar, têm muita ironia e tintas fortes, uma atitude corporal e muitos finais surpreendentes”, disse.

Os curadores da Mostra Lucia Camargo, Daniele Sampaio, Patrick Pessoa e Giovana Soar, destacam que a peça explora “diversas facetas tragicômicas dos relacionamentos amorosos”.

O espetáculo conta com sessões no sábado (05), às 18h e 20h30, e no domingo (06), às 19h. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Shopping Mueller e pelo site oficial do Festival de Curitiba.

“Avesso do Avesso” faz parte da programação do 33º Festival de Curitiba, que acontece de 24 de março a 6 de abril de 2025. Os valores dos ingressos variam de R$00 a R$85, mais taxas administrativas. A classificação indicativa é de 16 anos e a duração é de 75 minutos.

O Festival de Curitiba é apresentado por Petrobras, Sanepar, Prefeitura de Curitiba e CAIXA Cultural, com patrocínio de diversas empresas e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço

“Avesso do Avesso”

Dias 5 e 6 de abril (sábado, às 20h30, e domingo, às 19h)

Sessão extra: sábado (5), às 18h

Teatro Guaíra (Guairão)

Gênero: Comédia

Classificação: 16 anos

Duração: 75 minutos

Origem: Rio de Janeiro (RJ)

33º Festival de Curitiba

Data: De 24/3 a 6/4 de 2025

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

Verifique a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo.

Confira também descontos especiais para colaboradores de empresas apoiadoras, clubes de desconto e associações.