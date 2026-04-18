Festival das Fatias reúne bolos virais com preços promocionais em Curitiba

As fatias de bolo que viralizaram nas redes sociais serão protagonistas do 2º Festival das Fatias, que acontece neste domingo (19/4), no Ateliê Jaqueline Cava, no Ahú Shopping, em Curitiba. O evento será realizado das 13h30 às 18h e reunirá 15 sabores diferentes de bolos vendidos em porções individuais com preços promocionais.

Durante o festival, cada fatia custará R$ 25 para consumo no local ou para viagem. Quem comprar duas unidades pagará R$ 48, enquanto três fatias sairão por R$ 70. A proposta é oferecer ao público a chance de experimentar diferentes sabores que ganharam destaque nas redes sociais.

O cardápio reúne opções tradicionais e versões tendência. Entre os sabores disponíveis estão clássicos como Marta Rocha e morango com suspiros, além de combinações como bolo de pudim, pistache com framboesa e frutas amarelas. Os clientes também poderão acrescentar coberturas extras, como calda de chocolate, ninho ou morango.

Os clientes podem pagar por cartão de crédito, débito ou PIX. A loja também aceita vale-refeição e vale-alimentação. A equipe vai servir as fatias em embalagens individuais, com colher descartável, o que facilita o consumo no local ou para levar.

Serviço – Festival das Fatias em Curitiba

Festival das Fatias

Data: domingo (19/4)

Horário: das 13h30 às 18h

Local: Ateliê Jaqueline Cava, loja L23, no Ahú Shopping, na Av. Anita Garibaldi, 2480 – Curitiba