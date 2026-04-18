Picanha suína: 7 receitas fáceis para o sábado

- Atualizado: 18/04/26 13h06
Picanha suína ao molho de laranja (Imagem: hlphoto | Shutterstock)

A picanha suína é uma excelente opção para variar o cardápio e experimentar novos sabores. Com preparo prático, ela é altamente saborosa e possui uma textura macia, que confere ao prato mais suculência. No entanto, se você ainda não está satisfeito com tanto sabor, a carne também permite ser preparada com acompanhamentos, o que é perfeito para obter uma refeição completa.

Confira, a seguir, 7 receitas com picanha suína para o sábado!

1. Picanha suína ao molho de laranja

Ingredientes

  • 1 kg de picanha suína
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 laranja cortada em fatias
  • 100 ml de mel
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 3 ramos de alecrim

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a picanha suína e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 2 horas na geladeira. Após, retire o papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o suco de laranja, o mel e o alecrim e misture. Retire a picanha do forno e regue com a mistura de suco de laranja e mel. Coloque as fatias de laranja e leve ao forno por mais 20 minutos. Sirva em seguida.

2. Picanha suína com batata

Ingredientes

  • 1 kg de picanha suína
  • 1/4 de xícara de chá de vinho branco seco
  • 1/4 de xícara de chá de suco de laranja
  • 4 colheres de sopa de suco de limão
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 500 g de batata descascada
  • 2 colheres de sopa de mel
  • Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce e alecrim picado a gosto
  • Água
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a picanha suína e tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica doce e suco de limão. Adicione o suco de laranja, o alho, o vinho branco e o alecrim e misture. Após, transfira a picanha e a marinada para um saco plástico, amarre e leve à geladeira por 2 horas. Depois, retire a carne da geladeira, disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos.

Enquanto isso, em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Retire a picanha do forno e disponha as batatas na assadeira. Com a ajuda de uma colher, regue as batatas com a marinada da carne e o azeite de oliva. Leve ao forno por mais 30 minutos.

Em seguida, desligue o forno e, com cuidado, transfira a carne e as batatas para um refratário. Reserve. Disponha o caldo da carne em uma panela e adicione o mel. Leve ao fogo médio para cozinhar até reduzir, mexendo sempre. Desligue o fogo, junte o molho à carne e sirva em seguida.

3. Picanha suína com vinho tinto e cebola caramelizada

Ingredientes

  • 1 kg de picanha suína
  • 1 xícara de chá de vinho tinto seco
  • 2 colheres de sopa de molho de soja
  • 1 colher de sopa de mostarda dijon
  • 2 cebolas-roxas descascadas e fatiadas
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a picanha suína e tempere com sal, pimenta-do-reino, molho de soja, vinho tinto seco e mostarda dijon. Tampe e leve à geladeira por 2 horas. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque as cebolas-roxas e o açúcar mascavo e leve ao fogo médio até caramelizar. Desligue o fogo e reserve.

Leve uma panela antiaderente ao fogo médio para aquecer. Disponha a picanha sobre ela e sele todos os lados até dourar. Desligue o fogo e transfira para uma assadeira. Junte a marinada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos, regando com o molho. Retire do forno e sirva acompanhado com a cebola caramelizada.

A imagem mostra um pedaço de carne assada com aparência suculenta e crosta dourada, já fatiado parcialmente e servido em uma travessa escura.
Picanha suína com alho e suco de limão (Imagem: gkrphoto | Shutterstock)

4. Picanha suína com alho e suco de limão

Ingredientes

  • 1 kg de picanha suína
  • Suco de 3 limões
  • 6 dentes de alho descascados e amassados
  • 1/2 xícara de chá de manteiga em cubos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 ramos de alecrim picados

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a picanha suína e tempere com sal, pimenta-do-reino e metade do suco de limão. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o alho e o restante do suco de limão e misture. Retire a carne da geladeira e passe a mistura sobre a sua superfície. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Após, retire a carne do forno, regue com a manteiga e polvilhe com o alecrim. Leve novamente ao forno até dourar. Sirva em seguida.

5. Picanha suína recheada com bacon e queijo coalho

Ingredientes

  • 1 kg de picanha suína
  • 150 g de bacon picado
  • 150 g de queijo coalho cortado em tiras
  • 1 linguiça calabresa picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, faça um corte no meio da picanha suína, formando um bolso sem atravessar até o outro lado. Tempere por dentro e por fora com alho, suco de limão, azeite de oliva, páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Após, recheie com o bacon, o queijo coalho e a linguiça calabresa, pressionando bem para acomodar os ingredientes. Feche a abertura com palitos de dente.

Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Disponha a picanha sobre ela e sele todos os lados até dourar. Desligue o fogo, transfira a carne para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 55 minutos. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos. Sirva em seguida.

Picanha suína com molho de shimeji servida em prato branco com salada em cima de mesa de madeira
Picanha suína com molho de shimeji (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

6. Picanha suína com molho de shimeji

Ingredientes

  • 1 kg de picanha suína
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 ramo de tomilho
  • 1 xícara de chá de cogumelo shimeji
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de caldo de carne
  • 1 colher de chá de molho de soja
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a picanha suína com o alho, sal e pimenta-do-reino, esfregando bem por toda a superfície. Deixe descansar por 1 hora para absorver os sabores. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e sele a carne por todos os lados até formar uma crosta dourada. Reserve a carne. Na mesma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho até liberar aroma. Adicione o shimeji e cozinhe até começar a dourar. Acrescente o caldo de carne e o molho de soja, misturando bem e deixando o líquido reduzir levemente até formar um molho mais concentrado.

Transfira a picanha suína para uma assadeira, despeje o molho de shimeji por cima e adicione o tomilho. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C até a carne ficar macia. Retire o papel-alumínio e volte ao forno para dourar a superfície, regando a carne com o próprio molho durante esse tempo. Retire do forno, deixe descansar por alguns minutos, fatie e sirva com o molho de shimeji.

Dica: sirva com a salada de sua preferência. 

7. Picanha suína assada com abacaxi

Ingredientes

  • 1 kg de picanha suína
  • 2 xícaras de chá de abacaxi cortado em cubos
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de sopa de molho de soja
  • 1/2 xícara de chá de suco de abacaxi
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 1 ramo de alecrim
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a picanha suína com o alho, sal e pimenta-do-reino, esfregando bem por toda a superfície. Acrescente o mel e o molho de soja, envolvendo toda a carne. Deixe descansar por 1 hora. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e sele a picanha suína por todos os lados até formar uma crosta dourada. 

Em uma assadeira, disponha a cebola e o abacaxi, formando uma base. Coloque a picanha suína por cima e adicione o alecrim. Regue com o suco de abacaxi, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C até a carne ficar macia. Retire o papel-alumínio e volte ao forno para dourar a superfície. Retire do forno, deixe descansar por alguns minutos, fatie e sirva com o abacaxi assado e o molho formado na assadeira.

