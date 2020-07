Começou ontem a primeira edição do Festival Curitidoce em Casa, um festival on-line de docerias. Participam 10 docerias de Curitiba, que terão até o dia 19 de julho guloseimas com 15% de desconto para pedidos por aplicativos, delivery particular ou retirada na loja (takeaway).

O Tour Curitidoce é um tradicional passeio turístico e gastronômico pelas confeitarias de Curitiba, criado por Ledinara Batista, mas que teve que ser suspenso por causa da pandemia.

Na versão digital, os doces participantes serão apresentados detalhadamente no perfil nas redes sociais do @curitidoce. Além de conhecer mais sobre os preparos, os consumidores também conhecerão histórias sobre os chefs confeiteiros, origem da receita e ingredientes utilizados.

Docerias participantes do festival on-line

Cuore di Cacao Chocolateria: a chocolateria criou duas opções de kits com barras de seus chocolates. A opção com três barras (de 50g cada) será vendida por R$ 29,90. A opção com 5 barras será vendida por R$ 49,90. Instagram: @cuoredicacaochocolateria

O Famoso Brigadeiro: a doceria criou um combo com bolo e quarteto de brigadeiros. O cliente pode escolher o sabor do bolo, da cobertura e dos brigadeiros. O kit custa R$ 25,90. Instagram: @ofamosobrigadeiro

Caffè Per Tutti: são duas opções de kits. No primeiro deles, uma caixa com seis mini brownies nos sabores doce de leite, brigadeiro, Nutella, chocolate branco, paçoca e um blondie de Oreo, será vendida por R$ 22,95. Já, o segundo kit é composto por três mini caseirinhos, nos sabores Nutella com leite Ninho, Prestígio e crème brûlée, que será vendido por R$ 39,52. Instagram: @cpertutti

Fabiano Marcolini: o premiado chef vende no festival o combo com quatro cannoli nos sabores pistache, zabaione, doce de leite e ricota, que será vendido por R$ 39,90. Instagram: @fabianomarcolini.⁣⁣

Délices de Sucre: o doce escolhido pela confeitaria é a éclair de crème brûlée, que durante o festival será vendida por R$ 13,17. Instagram: @delicesdesucre

Fada Formiga Doçaria Artesanal: o bolo de lavanda é o carro-chefe da confeitaria e durante o período terá o preço especial R$ 13,60. Instagram: @fadaformiga

Doffee Donuts & Coffee: a caixa com 10 mini donuts de sabores sortidos está com o preço promocional de R$ 25 no aplicativo e R$ 17 para retirada diretamente na loja. Instagram: @doffee.curitiba

D’ Fuhrmann Chocolates: a doceria lançou o Preparo para Fondue, para fazer em casa. O preço será R$ 27,20. Instagram: @dfuhrmannchocolates

Sugar Bakery: são três sabores de mega brownie (Leite Ninho com Nutella, brigadeiro belga e amendoim com doce de leite) no festival e o preço deles será R$ 13,60. Instagram: @sugarbakerysweet

Sweet Rosa Confeitaria: a doceria escolheu sua banoffe para o festival. O preço da fatia será R$ 12,66. Inastagram: @sweetrosaconfeitaria

Serviço

Festival Curitidoce em Casa

Data: de 01 a 19 de julho

Mais informações: Site oficial do Curitidoce

