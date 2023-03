Curitiba vai parar neste domingo (12) para receber o maior festival voltado ao Korean Pop do Paraná, o Festival Coreano K-Pop Spirit, que envolve estilos como eletrônico, pop e hip-hop. O evento será realizado no bairro Água Verde e contará com inúmeras atrações. Veja abaixo como adquirir seu ingresso.

O Korean Pop se tornou popular em todo o mundo, sucesso entre jovens, adultos e dominando as paradas musicais. Os grupos BTS, BLACKPINK, Stray Kids, entre outros, são alguns dos principais nomes atuais do gênero.

O evento, que ocorre no Clube Polvata, é uma grande celebração do K-Pop originado na Coreia do Sul, envolvendo estilos como eletrônico, pop e hip-hop. Os ingressos estão à venda com valores a partir de R$20 (meia-entrada) e podem ser adquiridos pelo Cheers.

De workshop à balada

O K-Pop Spirit contará com inúmeras atrações, como workshop de k-pop – abordando um pouco mais sobre a cultura e as coreografias do estilo, concurso de k-pop, feira de produtos característicos, balada k-pop, entre outros.

O júri responsável pela seleção das competições será composto por influenciadores e conhecedores do segmento, sendo Gabs Siqueira, Vitor Buchoski, Ju Bock e Karina Gulinelli. Também participarão da edição, a influenciadora Maré Forlin e a Cho Hena, professora de coreano e responsável pelo canal Hey Unnie, no Youtube.

O evento ainda terá apresentações musicais dos grupos curitibanos Candy Killer, que lançou as faixas “Burn This Down”, “How We Rise” e “Growing Strong”; e o VIP, grupo pop que reúne mais de cinco mil visualizações no seu mais recente single “BAMBARIBAM”.

Gastronomia

Na gastronomia, farão parte do festival food trucks com opções variadas, a partir de R$10, como Corn Dog (R$10), Batata-Frita (R$15), Sorvete Frito (R$15), Frango K-Pop (R$20), entre outros.

O K-Pop Spirit CWB é uma realização da Família Festas e Eventos, com patrocínio do Shinobis – Pop Culture and Food e apoio da Unitec. Mais informações no site oficial e nas redes sociais: Instagram e Facebook.

Serviço

K-Pop Spirit Curitiba

Data: 12 de março (domingo)

Horário: das 12h às 20h

Local: Clube Polvata, na Rua Pará, 1305, no Água Verde

Classificação Livre

Ingressos: A partir de R$20 (meia-entrada – segundo lote) pelo Cheers / Na hora: A partir de R$30 (meia-entrada)

Site oficial: https://www.sscwb.com.br/kpopspiritcwb/

Realização: Família Festas e Eventos

Patrocínio: Shinobis – Pop Culture and Food

Apoio: Unitec Escola Técnica

