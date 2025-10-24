Festival Bom Gourmet: últimos dias para provar a melhor gastronomia de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O 22º Festival Bom Gourmet Curitiba chega ao seu último fim de semana, e ainda dá tempo de aproveitar as experiências gastronômicas que movimentam a cidade. Até domingo (26), o público pode visitar os restaurantes participantes e saborear menus completos (com entrada, prato principal e sobremesa) por R$ 79,90, R$ 99,90 ou R$ 119,90.

Ao todo, 71 restaurantes de 60 marcas integram o evento. As casas participantes oferecem menus variados, com opções que vão de carnes, peixes e frutos do mar a massas e risotos, celebrando a diversidade e a qualidade da gastronomia curitibana.

Os menus podem ser consultados no site e no aplicativo oficial do Festival Bom Gourmet, disponível para Android e iOS. No app, também é possível conferir quais restaurantes oferecem harmonização com vinhos Porto a Porto, além de filtrar as casas por refeição, tipo de comida e restrições alimentares.

+ Leia mais: Humor de improviso: Curitiba recebe encontro histórico no Guairinha

Nesta reta final, o público ainda pode participar do Junte & Troque, que premia os consumidores mais fiéis. A cada real gasto nos menus do Festival e registrado no app, o participante acumula 1 ponto. Com 300 pontos, é possível trocar por um panetone (as trocas estão limitadas a uma unidade por CPF e acontecem no Jockey Plaza Shopping, no Tarumã).

A edição também reconhece o talento dos restaurantes participantes por meio das campanhas Melhor Avaliado e Campeão de Vendas, que valorizam tanto a experiência do público quanto o desempenho das casas ao longo do evento.