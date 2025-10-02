Festival Bom Gourmet Curitiba terá 71 participantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Começa nesta sexta-feira (03/10) o 22º Festival Bom Gourmet Curitiba, com 71 restaurantes de 60 marcas, oferecendo menus completos a preços especiais. O evento vai até 26 de outubro, permitindo que quem aprecia a boa comida celebre essa paixão e experimente o que a cena gastronômica local tem de melhor a oferecer.

A proposta é aquela que os curitibanos já conhecem: os participantes oferecem menus exclusivos — compostos por entrada, prato principal e sobremesa — em três faixas de preço fixas: R$ 79,90, R$ 99,90 e R$ 119,90. Uma excelente oportunidade para explorar a diversidade culinária de Curitiba com qualidade e ótimo custo-benefício.

Os menus de cada um estão no ar no site www.festivalbomgourmet.com.br e no app Festival Bom Gourmet. Conheça a lista de todos os restaurantes participantes mais abaixo!

A nova edição traz novidades! A principal é a harmonização com vinhos em 23 restaurantes. Os clientes poderão optar por taças ou garrafas cuidadosamente selecionadas por sommeliers dos estabelecimentos e da importadora Porto a Porto, uma das patrocinadoras do evento. As sugestões, que também serão apresentadas nos menus, foram pensadas para realçar os sabores dos pratos e elevar ainda mais a experiência à mesa.

Outra ação inédita no Festival — mas conhecida dos participantes do Circuito Bom Gourmet de Inverno — envolve o reconhecimento dos destaques do evento. A campanha “Melhor Avaliado” convida os clientes a registrarem sua experiência por meio de um QR Code disponível nos restaurantes. A opinião do público será decisiva para eleger o restaurante favorito desta edição. Quem comercializar o maior número de menus também será reconhecido como o “Campeão de Vendas“.

Junte pontos e troque por um delicioso panetone

Foto: Divulgação

O Festival vai presentear os consumidores com um panetone do Supermercado Adoratto. A cada real gasto nos menus do Festival — e registrado no aplicativo oficial —, o consumidor acumula pontos. Ao atingir 300 pontos, poderá trocá-los por um panetone trufado Adoratto — um brinde exclusivo e personalizado (limitado a uma unidade por CPF).

Ao todo, serão distribuídos 400 panetones, e as trocas poderão ser feitas no Supermercado Adoratto, localizado no Jockey Plaza Shopping, no Tarumã.

“Esta edição dá continuidade à celebração dos 10 anos de Festival, por isso, decidimos trazer novidades que valorizam ainda mais a experiência dos nossos consumidores, assim como a dos estabelecimentos participantes”, diz a jornalista Deise Campos, head do Festival Bom Gourmet.

A comemoração de uma década do Festival, que já acontece em cinco cidades brasileiras e estreia em São Paulo em novembro, também se estende para o ambiente digital. Os perfis no Instagram (@festivalbomgourmet e @festivalbomgourmetcuritiba) vão contar com conteúdos especiais.

Confira os restaurantes participantes!

