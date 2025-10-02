Festival Bom Gourmet Curitiba terá 71 participantes

Começa nesta sexta-feira (03/10) o 22º Festival Bom Gourmet Curitiba, com 71 restaurantes de 60 marcas, oferecendo menus completos a preços especiais. O evento vai até 26 de outubro, permitindo que quem aprecia a boa comida celebre essa paixão e experimente o que a cena gastronômica local tem de melhor a oferecer.
A proposta é aquela que os curitibanos já conhecem: os participantes oferecem menus exclusivos — compostos por entrada, prato principal e sobremesa — em três faixas de preço fixas: R$ 79,90, R$ 99,90 e R$ 119,90. Uma excelente oportunidade para explorar a diversidade culinária de Curitiba com qualidade e ótimo custo-benefício.
Os menus de cada um estão no ar no site www.festivalbomgourmet.com.br e no app Festival Bom Gourmet. Conheça a lista de todos os restaurantes participantes mais abaixo!
A nova edição traz novidades! A principal é a harmonização com vinhos em 23 restaurantes. Os clientes poderão optar por taças ou garrafas cuidadosamente selecionadas por sommeliers dos estabelecimentos e da importadora Porto a Porto, uma das patrocinadoras do evento. As sugestões, que também serão apresentadas nos menus, foram pensadas para realçar os sabores dos pratos e elevar ainda mais a experiência à mesa.
Outra ação inédita no Festival — mas conhecida dos participantes do Circuito Bom Gourmet de Inverno — envolve o reconhecimento dos destaques do evento. A campanha “Melhor Avaliado” convida os clientes a registrarem sua experiência por meio de um QR Code disponível nos restaurantes. A opinião do público será decisiva para eleger o restaurante favorito desta edição. Quem comercializar o maior número de menus também será reconhecido como o “Campeão de Vendas“.
Junte pontos e troque por um delicioso panetone
O Festival vai presentear os consumidores com um panetone do Supermercado Adoratto. A cada real gasto nos menus do Festival — e registrado no aplicativo oficial —, o consumidor acumula pontos. Ao atingir 300 pontos, poderá trocá-los por um panetone trufado Adoratto — um brinde exclusivo e personalizado (limitado a uma unidade por CPF).
Ao todo, serão distribuídos 400 panetones, e as trocas poderão ser feitas no Supermercado Adoratto, localizado no Jockey Plaza Shopping, no Tarumã.
“Esta edição dá continuidade à celebração dos 10 anos de Festival, por isso, decidimos trazer novidades que valorizam ainda mais a experiência dos nossos consumidores, assim como a dos estabelecimentos participantes”, diz a jornalista Deise Campos, head do Festival Bom Gourmet.
A comemoração de uma década do Festival, que já acontece em cinco cidades brasileiras e estreia em São Paulo em novembro, também se estende para o ambiente digital. Os perfis no Instagram (@festivalbomgourmet e @festivalbomgourmetcuritiba) vão contar com conteúdos especiais.
Confira os restaurantes participantes!
- A Sacristia Restaurante
- Afonso’s
- Aish Baladi
- Anarco Batel
- Anarco | Mercado Municipal
- Armazém 71 | Juvevê
- Armazém 71 | Shopping Curitiba
- Avenida Paulista
- Badida | Barigui
- Badida | Sete
- Baraquias | Jockey Plaza Shopping
- Baraquias | Juvevê
- Baraquias | ParkShoppingBarigüi
- Barceloneta Bar y Cucina
- Barolo | Água Verde
- Boi and Beer | Cabral
- Boi and Beer | Mercês
- Boi and Beer | ParkShoppingBarigüi
- Café do Teatro
- Cantina Baviera
- Cantina do Délio | Batel
- Cantina do Délio | Itupava
- Capim Leão
- Cenacolo Restaurante & Eventos
- Château de Gazon
- Choperia Arena Brahma
- Coco Bambu | ParkShoppingBarigüi
- Coco Bambu | Shopping Crystal
- Curry Pasta
- Cutelaria Carne com Cerveja
- Donna Taça
- Doppo Cucina
- Ernesto Ristorante
- Féer Cozinha Atemporal
- Fun’iki Sushi + Rooftop
- Garbo Restaurante
- Grés Gastronomia e Empório
- Gyoza Bar
- Hard Rock Café Curitiba
- Ícaro Casual Greek Food
- Italy Gourmet
- Jardim Secreto
- Katezzi Gastronomia
- L’Épicerie
- La Boca
- La Mafia Trattoria
- La Vaca Steakhouse | Shopping Alto da XV
- La Vaca Steakhouse | Shopping Mueller
- Le Réchaud
- Limoeiro Casa de Comidas
- Luponero Restaurante
- Mangôo Restaurante
- Marie Vin & Bistrô
- Mercearia Avenida | ParkShoppingBarigüi
- Mercearia Avenida | Centro
- Mia Trattoria
- Paco Cocina y Bar
- Pata Negra Bar y Cocina
- Pecorino Bar & Trattoria
- Pinot Wine Bar
- Poco Tapas
- RedTress Steakhouse
- Roister
- Romeo Cucina
- Spaccio RAR
- Swadisht Cozinha Indiana
- Taj Bar Curitiba
- Thai Garden Restaurante Tailandês
- Tierra Del Fuego
- Tuk-Tuk Comida Indiana & Tailandesa
- Vindouro Restaurante