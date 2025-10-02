Gastronomia

Festival Bom Gourmet Curitiba terá 71 participantes

Prato principal do Badida, um dos participantes do Festival Bom Gourmet Curitiba. Foto: Priscilla Fieldler / Bom Gourmet

Começa nesta sexta-feira (03/10) o 22º Festival Bom Gourmet Curitiba, com 71 restaurantes de 60 marcas, oferecendo menus completos a preços especiais. O evento vai até 26 de outubro, permitindo que quem aprecia a boa comida celebre essa paixão e experimente o que a cena gastronômica local tem de melhor a oferecer.

A proposta é aquela que os curitibanos já conhecem: os participantes oferecem menus exclusivos — compostos por entrada, prato principal e sobremesa — em três faixas de preço fixas: R$ 79,90, R$ 99,90 e R$ 119,90. Uma excelente oportunidade para explorar a diversidade culinária de Curitiba com qualidade e ótimo custo-benefício.

Os menus de cada um estão no ar no site www.festivalbomgourmet.com.br e no app Festival Bom Gourmet. Conheça a lista de todos os restaurantes participantes mais abaixo!

A nova edição traz novidades! A principal é a harmonização com vinhos em 23 restaurantes. Os clientes poderão optar por taças ou garrafas cuidadosamente selecionadas por sommeliers dos estabelecimentos e da importadora Porto a Porto, uma das patrocinadoras do evento. As sugestões, que também serão apresentadas nos menus, foram pensadas para realçar os sabores dos pratos e elevar ainda mais a experiência à mesa.

Outra ação inédita no Festival — mas conhecida dos participantes do Circuito Bom Gourmet de Inverno — envolve o reconhecimento dos destaques do evento. A campanha “Melhor Avaliado” convida os clientes a registrarem sua experiência por meio de um QR Code disponível nos restaurantes. A opinião do público será decisiva para eleger o restaurante favorito desta edição. Quem comercializar o maior número de menus também será reconhecido como o “Campeão de Vendas“.

Junte pontos e troque por um delicioso panetone

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O Festival vai presentear os consumidores com um panetone do Supermercado Adoratto. A cada real gasto nos menus do Festival — e registrado no aplicativo oficial —, o consumidor acumula pontos. Ao atingir 300 pontos, poderá trocá-los por um panetone trufado Adoratto — um brinde exclusivo e personalizado (limitado a uma unidade por CPF).

Ao todo, serão distribuídos 400 panetones, e as trocas poderão ser feitas no Supermercado Adoratto, localizado no Jockey Plaza Shopping, no Tarumã.

“Esta edição dá continuidade à celebração dos 10 anos de Festival, por isso, decidimos trazer novidades que valorizam ainda mais a experiência dos nossos consumidores, assim como a dos estabelecimentos participantes”, diz a jornalista Deise Campos, head do Festival Bom Gourmet. 

A comemoração de uma década do Festival, que já acontece em cinco cidades brasileiras e estreia em São Paulo em novembro, também se estende para o ambiente digital. Os perfis no Instagram (@festivalbomgourmet e @festivalbomgourmetcuritiba) vão contar com conteúdos especiais.

Confira os restaurantes participantes!

  • A Sacristia Restaurante
  • Afonso’s
  • Aish Baladi
  • Anarco Batel
  • Anarco | Mercado Municipal
  • Armazém 71 | Juvevê
  • Armazém 71 | Shopping Curitiba
  • Avenida Paulista
  • Badida | Barigui
  • Badida | Sete
  • Baraquias | Jockey Plaza Shopping
  • Baraquias | Juvevê
  • Baraquias | ParkShoppingBarigüi
  • Barceloneta Bar y Cucina
  • Barolo | Água Verde
  • Boi and Beer | Cabral 
  • Boi and Beer | Mercês
  • Boi and Beer | ParkShoppingBarigüi
  • Café do Teatro
  • Cantina Baviera
  • Cantina do Délio | Batel
  • Cantina do Délio | Itupava
  • Capim Leão
  • Cenacolo Restaurante & Eventos
  • Château de Gazon
  • Choperia Arena Brahma
  • Coco Bambu | ParkShoppingBarigüi 
  • Coco Bambu | Shopping Crystal 
  • Curry Pasta
  • Cutelaria Carne com Cerveja
  • Donna Taça 
  • Doppo Cucina
  • Ernesto Ristorante
  • Féer Cozinha Atemporal
  • Fun’iki Sushi + Rooftop
  • Garbo Restaurante
  • Grés Gastronomia e Empório
  • Gyoza Bar
  • Hard Rock Café Curitiba
  • Ícaro Casual Greek Food
  • Italy Gourmet
  • Jardim Secreto
  • Katezzi Gastronomia
  • L’Épicerie 
  • La Boca
  • La Mafia Trattoria
  • La Vaca Steakhouse | Shopping Alto da XV
  • La Vaca Steakhouse | Shopping Mueller
  • Le Réchaud
  • Limoeiro Casa de Comidas
  • Luponero Restaurante
  • Mangôo Restaurante
  • Marie Vin & Bistrô
  • Mercearia Avenida | ParkShoppingBarigüi
  • Mercearia Avenida | Centro
  • Mia Trattoria
  • Paco Cocina y Bar
  • Pata Negra Bar y Cocina
  • Pecorino Bar & Trattoria
  • Pinot Wine Bar
  • Poco Tapas
  • RedTress Steakhouse
  • Roister
  • Romeo Cucina
  • Spaccio RAR
  • Swadisht Cozinha Indiana
  • Taj Bar Curitiba
  • Thai Garden Restaurante Tailandês
  • Tierra Del Fuego
  • Tuk-Tuk Comida Indiana & Tailandesa
  • Vindouro Restaurante

