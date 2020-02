A partir da próxima sexta-feira, dia 6 de março, o Festival Bom Gourmet chega para movimentar a cena gastronômica da capital paranaense, com mais de 50 restaurantes participantes que passam a ofertar menus completos e exclusivos a preços fixos de R$ 49,90 e R$ 59, 90 até o dia 29 de março.

Uma das novidades deste ano é que, pela primeira vez, o Festival Bom Gourmet será realizado fora de Curitiba. A capital gaúcha, Porto Alegre, recebe uma edição exclusiva do evento, que vai acontecer no mesmo período da curitibana, de 6 a 29 de março, no mesmo formato.

Como funciona o Bom Gourmet?

Com entrada, prato principal e sobremesa, os 144 menus dessa 11ª edição do Festival em Curitiba reúnem diferentes sabores e estilos para almoço e jantar. A lista de participantes inclui restaurantes tradicionais e novos estabelecimentos gastronômicos da cidade, inclusive algumas estreias no evento, como os restaurantes BaraQuias, Bull Prime Hotel Rayon, Curry Pasta Cozinha de Fusão, Cutelaria Steakhouse, Euro Bistrô, Forneria Copacabana, La Vaca Steakhouse, Pecorino e Z. Sushi Lounge Bar.

Dentre os estabelecimentos participantes, há opções para todos os gostos. Restaurantes italianos, franceses, indianos, orientais, suíços, ibéricos, e casas especializadas em carnes e frutos do mar são algumas delas. A lista completa com todos os restaurantes e os menus do Festival Bom Gourmet já estão disponíveis no site e, em breve, poderão ser conferidos no aplicativo Festival Bom Gourmet, disponível para Android e iOS.

A 11ª edição do Festival Bom Gourmet é apresentada pela Stella Artois e pela Gold Food Service, com o patrocínio da Alegra, Porto a Porto e Fomento Paraná.

Casarecce Trapanese ao pesto de tomate seco com mozzarella de búfala , opção de prato principal . no Jamie’s Italian Curitiba.

Promoção “Junte e Troque” está de volta

Sucesso na última edição do Festival Bom Gourmet, a promoção “Junte e Troque” está de volta, presenteando os clientes participantes com um kit de taça e garrafa de vinho. Para participar, é preciso baixar ou atualizar o app do Festival e se cadastrar. Os kits estarão disponíveis para o participante que acumular 300 pontos na promoção.

Para ganhar os pontos, é preciso escanear a nota fiscal de cada refeição pelo app. Cada R$ 1 real gasto nos restaurantes durante o Festival vale um ponto na promoção.

Os participantes podem trocar seus pontos por kits na loja da Platinox, na Av. Presidente Kennedy, 670, no bairro Rebouças, em Curitiba, até o dia 11 de abril. As trocas são limitadas a dois kits por CPF, de acordo com o estoque (1.000 unidades). Só será aceita uma nota fiscal para o almoço e uma por jantar a cada dia, por CPF, no cadastramento do app, que pode ser realizado até o dia 4 de abril.

O kit da promoção “Junte e Troque” é composto por uma garrafa de vinho Monsaraz Tradição tinto (375 ml) e uma taça Aluminia Crystal (660 ml).

Um dos destaques do Ox Room Steakhouse para almoço e jantar, o Pirulito de Costela é defumado e assado por 16 horas e é servido com mousseline de cenouras, molho demi-glace, pétalas de cebola e flor de sal. Foto: Fernando Zequinão/Gazeta do Povo.

Assinantes têm vantagens!

O assinante da Gazeta do Povo e do Clube Gazeta do Povo têm vantagem na promoção “Junte e Troque”. Ao se cadastrar no aplicativo Festival Bom Gourmet, com o login e senha da assinatura, ele ganha, automaticamente, 50 pontos na promoção.