Festa em galeria de arte de Curitiba une gastronomia e ação social

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Curitiba se prepara para receber a 4ª edição do Juro que Danço, uma festa que acontece no horário do almoço. Marcado para o dia 31 de março, terça-feira, na Soma Galeria, o encontro oferece uma combinação de música, dança, gastronomia e ação social.

O Juro que Danço surgiu como uma proposta para transformar a rotina, oferecendo uma pausa no meio do dia e ainda aliado ao viés social. A jornalista Jussara Voss, uma das idealizadoras do projeto, explica: “A pista de dança, comandada por DJs, divide espaço com a curadoria gastronômica de chefs convidados, criando um ambiente que mistura entretenimento e experimentação sensorial”.

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Seguindo a tendência internacional dos “day clubs”, o evento adapta o conceito ao contexto local, consolidando um formato próprio que une cultura, bem-estar e gastronomia. Maurício Ramos, publicitário e organizador, ressalta: “Ao propor uma pausa ativa no meio do dia, o Juro que Danço reforça uma mudança de comportamento já observada nos centros urbanos: a busca por experiências que integrem lazer, saúde e socialização, mesmo em horários tradicionalmente associados ao trabalho”.

O valor dos ingressos é revertido para o Gastromotiva, organização sem fins lucrativos fundada pelo chef curitibano David Hertz. A instituição promove transformação social por meio da gastronomia, atuando na geração de renda, combate à fome e ao desperdício.

O caráter itinerante do evento permite explorar diferentes cenários de Curitiba, renovando a experiência a cada edição. Alessandra Vianna, organizadora, destaca: “Desde o início, a ideia foi criar um espaço onde as pessoas pudessem quebrar a rotina de forma leve, sem precisar esperar o fim de semana. O Juro que Danço é sobre isso: ocupar o dia com música, comida boa e conexão entre as pessoas”.

Serviço

A 4ª edição do Juro que Danço acontece na próxima terça-feira, dia 31 de março, na Soma Galeria, em Curitiba, das 12h às 14h. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.