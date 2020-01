É preciso ser criativo para cuidar das crianças nas férias. Acostumadas à rotina da escola, cheias de atividades e colegas para brincar, quando os dias de ficar em casa chegam é com os pais que fica a responsabilidade de entretê-las.

Neste período é interessante mesclar atividades lúdicas com outras que exercitem o corpo e a mente dos pequenos, para que eles não percam o ritmo que já têm. Aqui vão algumas dicas simples para que você aproveite esse tempo precioso em família:

1 – Brincadeiras da sua infância

Nem todas as crianças têm contato com as brincadeiras que faziam os adultos de hoje cansar e rir quando pequenos. Montar uma amarelinha na calçada, ensinar a pular elástico ou corda, fazer bolinhas de sabão ou mesmo soltar pipa. São atividades que vão fazer com que você recorde a infância e que seu filho certamente irá gostar.

2 – Andar de bicicleta, patins ou skate

Coloque tudo no carro e vá para um parque com ciclovia ou espaço para patins e skate. Se seu filho for pequeno, é uma excelente oportunidade de ensinar a ele essas atividades. Com certeza elas vão render muitas histórias para a volta às aulas. Quem sabe seu filho até tome gosto por um novo esporte que poderá ser incorporado à sua rotina depois.

3 – Massinha de modelar ou argila

Se você não pode comprar massinhas de modelar, pode fazer a sua. Na internet é possível encontrar várias receitas que são feitas com farinha, sal, óleo, água e corante. Simples e rápido! Já a argila, você precisará comprar, mas o material te dará a opção de, após a secagem, pintar a obra de arte criada e até mesmo deixar de recordação das férias.

4 – Guerra de balões d’água

Se na sua cidade as férias de julho são bem quentes, maravilha! Compre alguns balões coloridos, encha-os de água e promova uma batalha cheia de boas risadas no quintal de casa. Convide alguns amiguinhos do seu filho, monte os times e comece a festa.

5 – Mini horta

Que tal ensinar seu filho sobre como nascem alguns alimentos que ele vê na mesa todos os dias? Leve-o ao mercado com você e escolham juntos algumas sementes de verduras e legumes. Depois, plantem-as em um cantinho do quintal e acompanhem o seu crescimento. Se você mora em apartamento, pode plantá-las em vasinhos pequenos e encontrar um lugar que seja arejado e bata sol para deixá-las.

6 – Oficina de pipas

Papel de seda colorido, palitos, cola e fio, é o que basicamente você precisa para montar sua pipa. Na internet é possível encontrar facilmente o passo a passo para montar esse brinquedo. Aí só é procurar um lugar que não tenha barreiras como fios de luz, por exemplo, torcer para que além do sol tenha bastante vento, e aproveitar o dia.

7 – Turista em sua própria cidade

Aproveite as férias para levar seu filho para conhecer pontos turísticos da cidade. Lugares históricos onde ele possa aprender mais sobre o lugar onde vive, parques onde seja possível explorar a flora local ou então o zoológico para que ele veja alguns animais que às vezes só conhece por fotos ou pela internet. Sem dúvida, será um dia que ficará marcado em sua memória.

8 – Oficina de dobradura

Com alguns papéis coloridos vocês podem montar uma grande oficina de origamis. Na internet, há centenas de vídeos e de sites que ensinam todas as dicas e técnicas necessárias para fazer dobraduras supercriativas.

9 – Noite do pijama

Convide alguns amigos dos seus filhos para uma noite em casa. Comida diferente, guloseimas, histórias ou filmes, e um grande acampamento na sala podem fazer a noite ser muito especial!

10 – Gincana

Passe uma tarde com os amigos das crianças em casa e promova uma divertida gincana. Brincadeiras como corrida de saco, ovo ou limão na colher, resolver uma simples conta matemática e responder a perguntas em uma disputa de torta na cara, podem garantir as crianças entretidas por um bom tempo.