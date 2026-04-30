Feriado em Curitiba: guia definitivo para aproveitar o fim de semana com as crianças

O feriado de 1º de maio (sexta-feira) e o final de semana que se segue em Curitiba (2 e 3 de maio) chegam com uma programação repleta de opções para gastar a energia dos pequenos e criar momentos inesquecíveis em família.
Se você está buscando alternativas para evitar o tédio em casa e “salvar” os dias de folga, preparamos esta curadoria completa com espetáculos teatrais, parques e espaços interativos pela cidade.
Grandes destaques culturais e espetáculos
Este final de semana reúne grandes eventos culturais e teatrais para o público infantil. Confira os horários e locais:
- 10ª Espetacular – Mostra Internacional de Artes para Crianças: Um dos maiores festivais do gênero no país, com atrações nacionais e internacionais gratuitas. A programação ocorre de 25 de abril a 3 de maio em diversos pontos, incluindo o tradicional Teatro do Piá.
- Bluey – Ao Vivo – Diversão em Família: O show oficial de uma das séries mais premiadas da atualidade chega a Curitiba. Serão sessões exclusivas nos dias 2 e 3 de maio no Teatro Positivo.
- Ingressos e horários: Disk Ingressos
- O Grande Circo Místico: Espetáculo musical com classificação livre no Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha). Sessões na sexta-feira e sábado, às 20h30, e no domingo, às 17h.
- Espetáculo “Alice no País das Maravilhas”: Apresentações imperdíveis no Teatro Regina Vogue de 1 a 3 de maio, sempre às 15h.
- Magia Musical no Teatro do Piá: No domingo (3 de maio), às 11h, com entrada gratuita (retirada de ingressos 30 minutos antes).
Atividades gratuitas e parques ao ar livre
Aproveite o tempo ao ar livre nos parques mais bonitos da capital paranaense:
|Local
|Destaque Principal
|Endereço
|Parque Barigui
|Park da Cidade (novo parquinho de diversões)
|Av. Cândido Hartmann, S/N
|Bosque Alemão
|Casa da Bruxa e Trilha de João e Maria
|R. Nicolo Paganini, s/n
|Parque São Lourenço
|Pista de rolimã, patins e bicicleta
|R. José Brusamolin, s/n
|Passeio Público
|Parquinho infantil e observação de aves no centro
|R. Presidente Carlos Cavalcanti, s/n
|Jardim das Sensações
|Experiência sensorial integrada à natureza (Jardim Botânico)
|R. Eng. Ostoja Roguski, s/n
|Gibiteca de Curitiba
|Oficinas de quadrinhos para crianças (sábados)
|Solar do Barão – R. São Francisco, 326
Opções em shoppings e espaços privados
Para os dias de clima instável ou para variar o roteiro, confira as atrações indoor:
- Shopping Mueller: Espaço imersivo de caleidoscópio (até 10 de maio), estimulando a percepção visual e sensorial das famílias.
- Museu da Vida: O espaço da Pastoral da Criança conta com exposições interativas, atividades e oficinas, com valor acessível e entrada gratuita para crianças de 0 a 6 anos (Rua Jacarezinho, 1691).
- Impulso Park: Parque de trampolins aberto no sábado (10h às 22h) e domingo (10h às 20h), ótimo para as crianças gastarem energia.
- Kinder Park: Parque de diversões indoor com funcionamento aos sábados, a partir das 14h.
>> Fique atento aos horários de funcionamento dos shoppings neste feriado e fim de semana!
Dica de Ouro: O Museu Oscar Niemeyer (MON) costuma fechar no feriado de 1º de maio, reabrindo no final de semana com exposições voltadas a todas as idades. Fique atento aos ingressos dos espetáculos gratuitos da Mostra Espetacular!