Feriado em Curitiba: guia definitivo para aproveitar o fim de semana com as crianças

O feriado de 1º de maio (sexta-feira) e o final de semana que se segue em Curitiba (2 e 3 de maio) chegam com uma programação repleta de opções para gastar a energia dos pequenos e criar momentos inesquecíveis em família.

Se você está buscando alternativas para evitar o tédio em casa e “salvar” os dias de folga, preparamos esta curadoria completa com espetáculos teatrais, parques e espaços interativos pela cidade.

Grandes destaques culturais e espetáculos

Este final de semana reúne grandes eventos culturais e teatrais para o público infantil. Confira os horários e locais:

10ª Espetacular – Mostra Internacional de Artes para Crianças: Um dos maiores festivais do gênero no país, com atrações nacionais e internacionais gratuitas. A programação ocorre de 25 de abril a 3 de maio em diversos pontos, incluindo o tradicional Teatro do Piá .

Um dos maiores festivais do gênero no país, com atrações nacionais e internacionais gratuitas. A programação ocorre de 25 de abril a 3 de maio em diversos pontos, incluindo o tradicional . Bluey – Ao Vivo – Diversão em Família: O show oficial de uma das séries mais premiadas da atualidade chega a Curitiba. Serão sessões exclusivas nos dias 2 e 3 de maio no Teatro Positivo . Ingressos e horários: Disk Ingressos

O show oficial de uma das séries mais premiadas da atualidade chega a Curitiba. Serão sessões exclusivas nos dias . O Grande Circo Místico: Espetáculo musical com classificação livre no Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) . Sessões na sexta-feira e sábado, às 20h30, e no domingo, às 17h.

Espetáculo musical com classificação livre no . Sessões na sexta-feira e sábado, às 20h30, e no domingo, às 17h. Espetáculo “Alice no País das Maravilhas”: Apresentações imperdíveis no Teatro Regina Vogue de 1 a 3 de maio, sempre às 15h.

Apresentações imperdíveis no de 1 a 3 de maio, sempre às 15h. Magia Musical no Teatro do Piá: No domingo (3 de maio), às 11h, com entrada gratuita (retirada de ingressos 30 minutos antes).

Atividades gratuitas e parques ao ar livre

Aproveite o tempo ao ar livre nos parques mais bonitos da capital paranaense:

Local Destaque Principal Endereço Parque Barigui Park da Cidade (novo parquinho de diversões) Av. Cândido Hartmann, S/N Bosque Alemão Casa da Bruxa e Trilha de João e Maria R. Nicolo Paganini, s/n Parque São Lourenço Pista de rolimã, patins e bicicleta R. José Brusamolin, s/n Passeio Público Parquinho infantil e observação de aves no centro R. Presidente Carlos Cavalcanti, s/n Jardim das Sensações Experiência sensorial integrada à natureza (Jardim Botânico) R. Eng. Ostoja Roguski, s/n Gibiteca de Curitiba Oficinas de quadrinhos para crianças (sábados) Solar do Barão – R. São Francisco, 326

Opções em shoppings e espaços privados

Para os dias de clima instável ou para variar o roteiro, confira as atrações indoor:

Shopping Mueller: Espaço imersivo de caleidoscópio (até 10 de maio), estimulando a percepção visual e sensorial das famílias.

Espaço imersivo de caleidoscópio (até 10 de maio), estimulando a percepção visual e sensorial das famílias. Museu da Vida: O espaço da Pastoral da Criança conta com exposições interativas, atividades e oficinas, com valor acessível e entrada gratuita para crianças de 0 a 6 anos (Rua Jacarezinho, 1691).

O espaço da Pastoral da Criança conta com exposições interativas, atividades e oficinas, com valor acessível e entrada gratuita para crianças de 0 a 6 anos (Rua Jacarezinho, 1691). Impulso Park: Parque de trampolins aberto no sábado (10h às 22h) e domingo (10h às 20h), ótimo para as crianças gastarem energia.

Parque de trampolins aberto no sábado (10h às 22h) e domingo (10h às 20h), ótimo para as crianças gastarem energia. Kinder Park: Parque de diversões indoor com funcionamento aos sábados, a partir das 14h.

>> Fique atento aos horários de funcionamento dos shoppings neste feriado e fim de semana!

Dica de Ouro: O Museu Oscar Niemeyer (MON) costuma fechar no feriado de 1º de maio, reabrindo no final de semana com exposições voltadas a todas as idades. Fique atento aos ingressos dos espetáculos gratuitos da Mostra Espetacular!