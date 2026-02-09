Feriadão cultural: MON abre todos os dias no Carnaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem planeja aproveitar o feriado prolongado de Carnaval em Curitiba terá uma excelente opção cultural. O Museu Oscar Niemeyer (MON) funcionará em horário especial durante a folia, abrindo suas portas excepcionalmente na segunda-feira. De 16 a 18 de fevereiro, o espaço receberá visitantes das 10h às 18h, com último acesso às 17h30.

Os ingressos estão disponíveis tanto na bilheteria física quanto pela internet. Uma boa notícia para quem quer economizar: na quarta-feira, dia 18, a entrada será gratuita para todos os públicos. Basta retirar o ingresso no momento da visita em qualquer uma das opções de bilheteria.

O museu apresenta um cardápio variado de exposições para todos os gostos. Entre as mostras em cartaz estão “Teia à Toa”, do artista Barrão; “Sonhos de Cinema: Arte para a Sétima Arte”; “Afeganistão – Tapetes de Paz e Guerra”; e “Trilhos e Traços – Poty 100 anos”.

Para os apreciadores da cultura oriental, o MON oferece “O Mundo Lúdico dos Mangás e Animes”, enquanto os interessados em arte africana e asiática podem conferir “África, Expressões Artísticas de um Continente” e “Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses”. Completam a programação o “Pátio das Esculturas”, “Espaço Niemeyer” e “MON sem Paredes”.

Vale a pena se apressar para conferir algumas exposições que estão se despedindo. “Através”, de Mariana Palma; “Veemente”, de Gabriel de la Mora; e “Pure Gold – Upcycled! Upgraded!” encerram sua temporada no dia 22 de fevereiro.

Localizado na Rua Marechal Hermes, 999, no Centro Cívico de Curitiba, o MON é considerado o maior museu de arte da América Latina, com seus impressionantes 35 mil metros quadrados de área construída. Seu acervo reúne aproximadamente 14 mil obras, um verdadeiro tesouro cultural à disposição dos visitantes durante o Carnaval.