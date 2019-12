Quem deseja comprar presentes ou degustar comidas típicas natalinas nas Feiras Especiais de Natal das praças Osório e Santos Andrade, no Centro de Curitiba, precisa se apressar! As atrações estão nos últimos dias de funcionamento e segundo a prefeitura de Curitiba, serão encerradas na próxima segunda-feira (23). As feiras fazem parte da programação de Natal da capital, que inclui outros eventos como o passeio da Maria Fumaça Iluminada.

Nas barracas das feirinhas é possível encontrar peças de artesanato, presentes, itens decorativos, produtos para pets, brinquedos no estilo toy art e delícias gastronômicas.

Feira Especial de Natal das praças Osório e Santos Andrade

Data: Até 23 de dezembro

Na Osório, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h. Na Santos Andrade, de segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingo, das 10h às 21h