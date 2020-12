A Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) informa que haverá alterações em algumas feiras livres, noturnas e orgânicas de Curitiba. A mudança é excepcional e válida apenas neste período de festas, quando muitas pessoas recorrem às feiras para comprar hortifrutigranjeiros de qualidade para as ceias de Natal e Ano Novo.

As feiras livres do Bom Retiro (Rua Henrique Itiberê Cunha) e Jardim Pinheiros (Rua Padre José Martini, Santa Felicidade) anteciparam o atendimento para a véspera de Natal, quinta-feira (24/12), e não atenderão no sábado (26/12). A mesma coisa acontecerá na véspera do Ano Novo. O atendimento será na quinta-feira (31/12) e não mais no sábado (2/1). Tanto na véspera do Natal quanto do Ano Novo, o horário das feiras será das 7h às 12h.

A ação promovida pela SMSAN a pedido dos feirantes também abrange, nas mesmas datas, as feiras orgânicas da Praça da Ucrânia, do Jardim Botânico (Rua Dr. Jorge Meyer Filho), do Passeio Público, de Santa Felicidade (Praça Piazza San Marco) e de Santa Quitéria (Rua Capiberibe, 798).

Haverá também uma mudança de horário no atendimento em duas quartas-feiras (23/12 e 30/12) na Feira Noturna do Bacacheri (Rua Helena de Oliveira Cunha). O atendimento que normalmente começa às 17h será antecipado para às 10h e vai até 21h.

De acordo com Luiz Maskow, gerente da Unidade de Feiras da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), as mudanças ocorrem para que as famílias tenham mais opções de alimentos frescos e saudáveis para as refeições das festas no final do ano.

“É uma ação que facilita a compra dos produtos das feiras nestes locais. Os feirantes identificaram a demanda nestes pontos e solicitaram as alterações para que não falte nada na ceia de Natal e Ano Novo de seus clientes”, afirma.

O Decreto Municipal nº 1710/2020, publicado em 4 de dezembro, estabelece restrições de circulação de pessoas e funcionamento de atividades para controlar expansão da covid-19. Haverá controle de distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas, obrigatoriedade do uso de máscaras e disponibilização de álcool gel.

Alterações nos dias das feiras

De 26/12 (sábado) -> para 24/12 (quinta-feira)

De 2/1 (sábado) -> para 31/12 (quinta-feira)



Atendimento das 7h às 12h

– Feira Livre do Bom Retiro (Rua Henrique Itiberê Cunha, entre as ruas Hugo Simas e Emilio de Menezes)

– Feira Livre Jardim Pinheiros (Rua Padre José Martini, entre as ruas Rômulo César Alves e São Carlos)

– Feira Orgânica da Praça da Ucrânia (Avenida Candido Hartmann, entre as ruas Padre Agostinho e Padre Anchieta)

– Feira Orgânica do Jardim Botânico (Rua Dr. Jorge Meyer Filho, Praça Itália, ao lado da igreja)

– Feira Orgânica do Passeio Público (Rua Presidente Faria, esquina com Rua Carlos Cavalcanti)

– Feira Orgânica de Santa Felicidade (Praça. Piazza São Marcos, Rua Via Vêneto, 1275, em frente ao Term. de Santa Felicidade)

– Feira Orgânica do Santa Quitéria (Rua Capiberibe, 798, Praça Francisco Ribeiro A. Macedo, entre as ruas Curupaitis e Bocaiúva)

Alteração do horário de atendimento da Feira

23/12 e 30/12 (quarta-feira), das 10h às 21h.

– Feira Noturna Bacacheri (Rua Helena de Oliveira Cunha, entre as ruas Canadá e Arthur Leme, ao lado da Praça Prof. Carlos Stellfeld)