Feira de Vinil reúne apaixonados por música em shopping de Curitiba

Nos dias 8 e 9 de fevereiro, o Shopping Crystal traz uma oportunidade legal para começar o ano com o pé direito e ao som de músicas que marcaram gerações. A Feira de Vinil, que acontece no piso L2, em frente a loja Vivara, reunirá apaixonados pela música e pela autenticidade do vinil em uma experiência nostálgica e envolvente. A entrada é gratuita.

O evento conta com a presença de oito expositores dos estados do Paraná e Santa Catarina, oferecendo uma ampla seleção de mais de 5000 títulos em discos de vinil, que vão desde raridades até sucessos atemporais. Em meio às prateleiras, os visitantes poderão encontrar clássicos do rock, pop, MPB, jazz, e muito mais.

Para tornar a experiência ainda mais imersiva, haverá discotecagem ao vivo em vinil durante todo o evento, recriando a magia do som analógico e transportando o público para uma verdadeira viagem no tempo.

“O vinil é uma mídia que traz uma conexão emocional única. Começar o ano ouvindo músicas que trazem boas lembranças é um convite para celebrar a vida e a música em sua forma mais autêntica”, acredita Marcos Rosa, proprietário da Rose Vinyl Records, um dos expositores da Feira.

O evento acontece das 10h às 22h em ambos os dias, proporcionando uma experiência completa para toda a família. Alguns expositores não aceitarão pix e cartão de crédito, então fique ligado.

O Shopping Crystal fica na Rua Comendador Araújo, 731 – Batel.