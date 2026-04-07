Feira de Vinil em shopping de Curitiba terá 5 mil discos

Amantes da música e da cultura analógica já podem se preparar para os dias 11 e 12 de abril, quando o Shopping Crystal sedia mais uma edição da tradicional Feira de Vinil. O evento reúne colecionadores, curiosos e apaixonados por música em um espaço que mescla nostalgia, descoberta e estilo de vida.

A feira acontece em frente à Kopenhagen, mesmo local das edições anteriores, consolidando um ponto de referência para o público que frequenta o evento e transformando a área em verdadeiro ponto de encontro para os admiradores do vinil.

Expositores do Paraná e Santa Catarina apresentam seleção com mais de 5 mil títulos em discos de vinil, incluindo clássicos da MPB, rock internacional, raridades e edições especiais voltadas para colecionadores.

Ao longo dos dois dias, os visitantes também podem curtir discotecagem 100% em vinil, criando atmosfera singular onde o som característico da agulha no disco embala o passeio pelo shopping.

Vinil em alta no mercado musical

O crescimento do vinil segue como uma das principais tendências da indústria musical. Em 2024, o formato consolidou sua força no mercado físico, representando a maior fatia do faturamento do setor no Brasil, impulsionado tanto por colecionadores quanto por um novo público jovem, que busca uma experiência mais sensorial, afetiva e autêntica com a música.

Para Marcos Rosa, proprietário da Rose Vinyl Records e expositor da feira, o evento vai além da compra e venda de discos: “O vinil proporciona uma conexão diferente com a música. É uma experiência completa, que envolve som, arte e memória. A feira é um espaço onde pessoas de diferentes gerações se encontram e compartilham essa paixão.”

Com entrada gratuita, a Feira de Vinil reforça o posicionamento do Shopping Crystal como um espaço que valoriza experiências culturais e tendências de comportamento.

O Shopping Crystal fica na Rua Comendador Araújo, 731 – Batel. Entrada gratuita.