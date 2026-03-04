Feira Casa Design 2026 tem móveis direto da fábrica perto de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 1ª edição da Feira Casa Design acontece de 5 a 8 de março de 2026, no City Center Outlet Premium, no mesmo local da tradicional Feira da Louça de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O evento reúne fabricantes de móveis, itens de decoração, paisagismo, lifestyle e design de interiores, direcionado a consumidores que buscam compras diretas das fábricas, sem intermediários.

Os expositores, na sua maioria são fabricantes e apresentam produtos alinhados às tendências do mercado moveleiro, com opções de negociação personalizada disponíveis exclusivamente durante a feira.

Realizada em um dos maiores outlets do país, a feira facilita o acesso para moradores de Curitiba e mais de 30 municípios da região metropolitana, consolidando Campo Largo como polo estratégico de design e comércio no Sul do Brasil.

Além da exposição comercial, o evento oferece programação gratuita de palestras e workshops com especialistas. “Essas sessões transformam a visita em uma jornada educativa, capacitando o público a fazer as melhores escolhas”, afirma Larissa Sieradzki, organizadora do evento.

Veja a programação completa

Quinta-feira, 5 de março – Comunicação e Narrativa no Design

15h: Redes Sociais para Designers, Decoradores e Arquitetos – Bruna Esmanhoto. Aborda o posicionamento digital, comunicação de valor e transformação de projetos em conteúdo estratégico.

16h: O poder da fotografia na composição de espaços – Karin Brenner. Explora identidade, memória afetiva e narrativas visuais na decoração.

Sexta-feira, 6 de março – Inovação e Sustentabilidade

16h: Revestimento e Envelopamento de Móveis – Adsive Decor. Apresenta tecnologia japonesa inédita no Brasil para renovação de mobiliário com foco em praticidade e sustentabilidade.

17h: Revestimentos Líquidos e Sustentáveis – Ecodecor. Discute soluções estéticas e ambientais para projetos de arquitetura e interiores.

Sábado, 7 de março – Sensibilidade, Percepção e Experiência no Morar

15h: O essencial é invisível aos olhos – Carolina Henares Campos Silva. Aplicação do Feng Shui na decoração contemporânea para promover bem-estar e equilíbrio.

Domingo, 8 de março – Personalidade e Longevidade nos Espaços

15h: Como ousar usando cor na decoração – Jordana Fraga e Gisleine Rosa. Estratégias para aplicação criativa e harmoniosa de cores.

16h: Como preparar a casa para 60+ – Carla Busato. Soluções de arquitetura e interiores para conforto, acessibilidade e autonomia.

A Feira Casa Design 2026 – 1ª Edição – serão no City Center Outlet Premium, Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo. O horário de funcionamento da feira é: Quinta e sexta, 14h às 22h; sábado e domingo, 10h às 22h!

Ingresso e estacionamento: Gratuitos.