A programação de Natal de Curitiba conta com mais uma atração nesta semana. Nesta quinta-feira (14) estreia a “Fantástica Fábrica do Papai Noel – Natal sem Fome“, um evento promovido pelo Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná (UniEnsino), que tem como objetivo arrecadar alimentos para a instituição Pequeno Cotolengo.

Outra novidade é o musical promovido pela Igreja Quadrangular do Água Verde, “Tudo em Todos”. O espetáculo conta com quase 150 voluntários. Curtiu? Confira a programação completa a seguir.

Programação de Natal de Curitiba: quinta-feira (13)

Constelação de Natal

Em um só lugar, muitas experiências natalinas são preparadas para encantar o público. No campus Ecoville da Universidade Positivo, um Caminho Iluminado de Natal, em volta do lago da universidade, faz a conexão até a passarela que chega nas atrações: pedalinho, grande árvore de Natal e roda gigante. A feira de artesanato natalino também é destaque da programação.

Quando: 14 de dezembro, 18h às 22h

Local: Universidade Positivo

Endereço: R. Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300

Ingresso: Gratuito, retire o seu

Ópera das Etnias

Natal de Curitiba tem estreia de ópera ao ar livre no Memorial Paranista nesta terça. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Tendo como ponto de partida o clássico “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens, atores e cantores encenam um Natal de união de todos os povos que formaram a identidade de Curitiba. No palco, são mais de 40 artistas. O espetáculo termina com uma apoteose de fogos de artifícios sem estampido.

Quando: 14 de dezembro, 19h30

Local: Memorial Paranista

Endereço: R. Mateus Leme, 4700

Ingresso: Gratuito

Fantástica Fábrica do Papai Noel – Natal sem Fome

A “Fantástica Fábrica do Papai Noel – Natal Sem Fome” é um evento natalino que celebra o espírito natalino, promove a solidariedade e beneficia a comunidade local. Os visitantes poderão desfrutar de uma série de atividades emocionantes, incluindo contação de histórias, pintura e desenho, hospital de brinquedos, presépio, peças teatrais, pintura de rosto, mini mundo com trem elétrico, escritório e correio do Papai Noel e muito mais.

O evento, organizado pelo Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná (UniEnsino), tem como objetivo arrecadar alimentos para a instituição Pequeno Cotolengo.

Quando: 14 de dezembro, das 19h às 20h

Local: UniEnsino – Campus/Sede Hauer

Endereço: R. Tenório Tito Teixeira de Castro, 1222

Entrada: Gratuita

Musical de Natal “Aquele Trem”

Foto: Divulgação

Vinícius sempre foi um sonhador. Isso fez com que sua cidade natal nunca fosse o suficiente para seus objetivos. Disposto a mudar, deixou tudo e todos para trás, até que sua vida chega em um momento crucial, no qual ele deve fazer uma escolha: voltar para casa ou deixar o medo tomar conta?

O Musical de Natal da Primeira IEQ é realizado pelo Ministério de Artes desde 2009 e conta com a participação de mais de 100 artistas voluntários, entre atores, bailarinos e músicos.

Quando: 14 de dezembro, às 20h

Local: Primeira IEQ Curitiba

Endereço: R. Alberto Folloni, 143

Ingresso: Gratuito, retire o seu

Musical de Natal “Tudo em Todos”

Musical de Natal com teatro, música, dança e coral, onde quase 150 voluntários transmitem uma mensagem de paz e esperança, numa reflexão sobre o verdadeiro significado do Natal: O nascimento de Jesus e renascimento de nossos sonhos.

Quando: 14 de dezembro, às 20h

Local: Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular do Água Verde

Endereço: Rua Castro, 161

Ingresso: Gratuito, retire o seu

