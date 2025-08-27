Falcão, lenda do futsal, realiza jogo beneficente com estrelas em SJP

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quinta-feira (28), às 19h30, o Ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais (PR), será palco de um importante evento solidário: o jogo beneficente Desafio Magnetron, organizado pelo ídolo Falcão, do futebol de salão. A partida tem como objetivo principal arrecadar fundos para ajudar nos custos de saúde do ex-atleta Índio, vítima de AVC recentemente.

O espetáculo reunirá uma seleção de estrelas do futebol nacional, incluindo Falcão, Manoel Tobias, Choco, Ricardinho, Tcheco, Marlos, Perdigão, entre outros talentos de destaque. Todos em prol de uma causa nobre, em um ambiente que celebra o esporte, a solidariedade e a esperança.

Falcão reforça a motivação do evento: “A maior razão para essa partida foi pela saúde do meu amigo Índio. Joguei com ele por muitos anos, e o AVC que ele sofreu me tocou profundamente. Essa vitória já começou aqui, na solidariedade que estamos promovendo. Joguei várias vezes em São José dos Pinhais e a população sempre nos apoiou, por isso escolhemos esse local para dar força a essa iniciativa.”

Denise Remor, presidente da Magnetron, destaca o compromisso social da empresa: “Com essa iniciativa, fortalecemos os laços com a comunidade e reafirmamos nossos valores de responsabilidade social. A Magnetron está sempre presente em ações que promovem o bem-estar e a união através do esporte.”

O Desafio Magnetron é mais do que uma partida de futsal; é uma demonstração de solidariedade, esperança e união de forças para ajudar quem precisa. Participe, torça e faça a diferença na vida de Índio e de toda a comunidade.

O Ginásio Max Rosenmann fica na Av. Rui Barbosa, 4997 – Iná, São José dos Pinhais. O jogo começa as 19h30 e o ingresso custa a partir de R$ 20.