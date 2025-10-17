Fagner comemora 50 anos de carreira no palco do Guairão; últimos ingressos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba recebe, neste sábado (18/10), o show “Fagner 50 Anos”, uma celebração da trajetória de um dos artistas mais consagrados do Brasil. A apresentação única acontece no Teatro Guaíra, onde o cantor apresentará seus maiores sucessos para o público paranaense.

O evento, que promete uma noite de nostalgia e emoção, é uma realização da MG Entretenimento e Prime. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da DiskIngressos ou diretamente na bilheteria do teatro.

No show, Fagner promete revisitar canções de das múltiplas fases de sua carreira, transitando do experimentalismo inovador dos anos 70 ao romantismo intenso dos anos 90, sem deixar de incluir suas composições mais recentes. A apresentação convida o público a uma verdadeira jornada no tempo, celebrando a versatilidade e a evolução artística do cantor.

O público pode esperar por um show envolvente, embalado por canções que marcaram gerações, como “Borbulhas de amor”, Canteiros”, “Fanatismo”, “Revelação”, “Quem me levará sou eu”, “Mucuripe”, “Asa Partida”, “Espumas ao vento”, “Romance no deserto” e “Guerreiro menino”. Ele vem acompanhado pelos músicos Stênio Gonçalves na guitarra, Netinho Sá no contrabaixo, Tiago Almeida nos teclados e escaleta, Freitas Filho no acordeon e Robinho na bateria.

O show terá início às 21h30 no Teatro Guaíra, Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro, Curitiba. Ingressos à venda a partir de R$ 140 neste link!



