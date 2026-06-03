Exposição com dinossauros gigantes começa nesta quinta em Curitiba

A partir desta quinta-feira (04/05), o Jockey Plaza Shopping recebe a exposição internacional Dinos Alive, uma experiência inédita e imersiva que traz mais de 40 réplicas animadas de dinossauros em tamanho real. A atração ocupa uma área de aproximadamente 3 mil metros quadrados e oferece ambientes cenográficos, atrações interativas e conteúdos educativos para todas as idades.

A gerente de marketing do Jockey Plaza Shopping, Michelle Cirqueira, destaca o diferencial da iniciativa. “Buscamos trazer experiências que vão além das compras e criem momentos especiais para as famílias. Após uma sequência de grandes eventos, parques e exposições, o Jockey recebe agora Dinos Alive que une entretenimento e aprendizado em uma atração inédita e imersiva”, afirma.

Instalada no piso L2 do shopping, a exposição de dinossauros transporta os visitantes ao período Jurássico. O percurso inclui cenários temáticos, sons ambientes e espécies gigantes robotizadas que se movimentam e reproduzem sons, criando uma experiência realista. Entre os destaques estão réplicas de T-Rex, Estegossauro, Anquilossauro e Velociraptor, com exemplares que chegam a 14 metros de comprimento e mais de 5 metros de altura.

A mostra ainda conta com aquário virtual inspirado nos animais marinhos da era pré-histórica, conteúdos educativos sobre os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, espaços instagramáveis distribuídos ao longo do trajeto e praça de alimentação temática. Algumas atrações têm custo adicional, como a experiência em realidade virtual com óculos VR.

Dinos Alive tem temporada curta em Curitiba

No Brasil, a Dinos Alive já passou por São Paulo. Internacionalmente, a exposição visitou mais de 20 cidades da América do Norte, Europa e África. Agora, a atração chega a Curitiba em temporada curta.

Os ingressos para a exposição de dinossauros estão à venda pela plataforma Fever, com valores a partir de R$ 60. Há também opções de combo com 3 ingressos por R$ 200 reais e 4 ingressos por R$ 265 reais, válidos para qualquer idade. A experiência Walking VR requer a compra do ingresso da exposição e tem cobrança à parte, sem modalidades de desconto.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370. A exposição tem funcionamento de terça a sexta-feira, das 14h às 22h, sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. As sessões acontecem a cada 30 minutos.