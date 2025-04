Experiência imersiva no “amor de mãe” é atração em shopping de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Para celebrar o Dia das Mães, o Shopping Mueller, em Curitiba, convida o público para uma imersão sensorial entre os dias 17 de abril e 18 de maio. A Natureza do Tempo é uma experiência inédita que conduz os visitantes por uma jornada audiovisual que relaciona as quatro estações do ano com os ciclos da maternidade e da vida.

Com projeções, trilha sonora original e cenografia envolvente, o espaço de aproximadamente 100 m² transforma-se em uma sala onde o tempo ganha forma, cor e emoção. A cada cena, o público experimenta sensações que remetem ao nascimento, crescimento, transformação e renovação. A atração é gratuita, no Piso L4.

“Queremos que nossos clientes vivam algo memorável. A experiência desperta sentimentos profundos e nos convida a refletir sobre o tempo, o cuidado e a presença — valores tão importantes na relação entre mães e filhos”, afirma Ciro Gonçalves, gerente de marketing do Shopping Mueller.

Complementando a experiência, a icônica passarela de acesso ao piso G2 se transformará na Alameda das Estações, com cenários inspirados na natureza que convidam o público a visitar também a A Natureza do Tempo. Galhos floridos, folhas coloridas e elementos orgânicos compõem um percurso sensorial que proporciona a contemplação e a celebração do afeto.

Mayra Pedroso, responsável pela direção criativa e roteiro, explica que “A experiência é um convite a sentir os tempos que nos habitam, nos atravessam e nos transformam. Na beleza simples e escancarada da infância, a primavera. O verão, cheio de energia e descobertas. O outono, com seu necessário desprendimento. E o inverno, silencioso e fértil.

São relações entre tempo, natureza e afeto, costuradas com o desejo de emocionar, divertir e também convidar a viver o agora com mais presença, leveza e encanto.”

Mais informações podem ser acessadas pelo site www.shoppingmueller.com.br e pelas redes sociais do shopping.

Serviço

A Natureza do Tempo (experiência imersiva) vai de 17 de abril a 18 de maio, no horário de funcionamento do shopping (de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h). A entrada é gratuita. O: Shopping Mueller fica avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico. .