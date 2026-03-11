Evento inédito reúne gastronomia asiática em shopping de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Pátio Batel prepara uma viagem sensorial pelo continente asiático com o lançamento do Pátio Gastronômico Edição Ásia, que acontece de 19 a 22 de março. O terraço do Piso L4 será transformado em um verdadeiro oásis oriental, oferecendo aos visitantes uma experiência única e gratuita de imersão cultural e gastronômica.

Camila Fleischfresser, head de marketing do Pátio Batel, destaca a proposta inovadora do evento: “Queremos transportar o público para uma atmosfera inspirada na Ásia contemporânea, apresentando um repertório gastronômico que foge do cotidiano brasileiro”. A curadoria criteriosa promete surpreender os paladares mais exigentes com uma seleção diversificada de sabores indianos, chineses, japoneses, coreanos, taiwaneses e tailandeses.

Entre os estabelecimentos confirmados, estão nomes como Emy by Kazuo, Wao Asian Cuisine, Swadisht e Itigo by Ichigo Ichie. O cardápio promete novidades exclusivas, como o Bara Bara do Emy by Kazuo – uma combinação de shari, frutos do mar e omelete japonês com molho bibimbap – e o Moo Ping do Koré – espetinhos tailandeses de porco marinado. Cada prato terá valor máximo de R$ 45, independentemente da operação.

Além da gastronomia, o evento oferece uma programação cultural rica, com aulas-show de preparo de lamens e bibimbap, workshops de coquetelaria com saquê e apresentações de dança indiana e coreana. Para a criançada, oficinas de dobradura e móbile asiático garantem a diversão.

O Pátio Gastronômico Edição Ásia promete ser um festival para todos os sentidos, unindo o melhor da culinária asiática à riqueza cultural do continente. Uma oportunidade imperdível para os curitibanos embarcarem em uma viagem gastronômica sem sair da cidade.

O Pátio Batel anuncia o lançamento do Pátio Gastronômico Edição Ásia, que ocorre entre os dias 19 e 22 de março. O evento, com entrada gratuita, transforma o terraço do Piso L4, ao lado da praça de gastronomia, em um centro de convergência cultural, apresentando uma proposta que busca a conexão por meio de uma curadoria criteriosa.

“Trazer experiências novas e únicas é algo que nos move. Com este evento inédito, o Pátio Batel propõe uma experiência de gastronomia, potencializada por uma ambientação inspirada na Ásia contemporânea”, comenta Camila Fleischfresser, head de marketing do Pátio Batel. “Com essa atmosfera, queremos transportar o público para uma imersão nessa cultura que encanta o mundo cada vez mais, abrindo para os clientes um repertório gastronômico de pratos que não fazem parte do nosso dia a dia no Brasil”.

Viagem de primeira classe pelo continente asiático

A seleção de operações gastronômicas foi desenhada para oferecer uma experiência de alta qualidade. Da culinária indiana, chinesa, japonesa, coreana, taiwanesa, tailandesa, entre outras, a curadoria do Pátio Gastronômico é muito diversa, com operações do próprio shopping e outras parceiras.

Os estabelecimentos confirmados são: Emy by Kazuo, Wao Asian Cuisine, Swadisht, Itigo by Ichigo Ichie, Chō Lamens e Baos, Yü Cozinha Oriental, Fun’iki Sushi + Rooftop, Johoja, e Koré. O evento também contará com uma adega especializada em saquês. A Torá Kombini, loja especializada em doces e bebidas coreanas, também trará itens colecionáveis.

Parte do cardápio dos estabelecimentos será inédita, como é o caso do Bara Bara, do Emy by Kazuo – uma saborosa combinação de shari, frutos do mar, picles e omelete japonês com molho bibimbap – e do Moo Ping, do Koré – espetinhos tailandeses de porco marinados, levemente defumados –, criações de cada restaurante e que são mais um atrativo para o evento. Cada prato custa até R$ 45, independente da operação.

Aulas-show e workshops exploram a criação de clássicos da gastronomia asiática

Especialistas conduzirão aulas-show focadas em preparos de clássicos como Lamens, Bibimbap (prato coreano popular) e técnicas de corte japonesas, além de workshops de coquetelaria explorando o saquê e o Umami, que é um dos cinco sabores básicos do nosso paladar. A tradução significa “gosto saboroso delicioso” em japonês.

Cultura que vai além do paladar

O Pátio Gastronômico também oferecerá uma programação cultural. A dança, forma de expressão crucial para compreender a Ásia, estará presente em diferentes representações. Ao longo dos quatro dias, o público poderá conferir dança indiana, dança dos leões (típica da Coreia do Sul) e taiko.

As crianças têm diversão garantida com o espaço de oficinas da Unidanitê, que incluem dobradura e móbile asiático. Para completar a experiência, DJs se apresentam todas as noites.

Serviço

Pátio Gastronômico Edição Ásia

19 a 22 de março

Local: Terraço do Piso L4 do Pátio Batel (Avenida do Batel, 1868 – Batel)

Horários:

19/03 (quinta): 18h às 22h

20/03 (sexta): 18h às 22h

21/03 (sábado): 12h às 22h

22/03 (domingo): 12h às 20h